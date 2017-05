Paloma Valencia, viral en redes por discurso en convención del Centro Democrático

Redacción Politíca

Mucho revuelo ha causado en redes sociales el video de la intervención de la senadora Paloma Valencia en la Convención Nacional del Centro Democrático, en la que pronunció un enérgico discurso en medio de aplausos y elogios del público asistente. (Lea también: Lo que dejó la Convención Nacional del Centro Democrático)

Forzando el volumen de la voz, casi gritando, Valencia aseguró que el expresidente elogió la labor realizada por el expresidente Uribe cuando ocupó la Casa de Nariño y la que ha desempeñado al frente del Centro Democrático: "Álvaro Uribe apareció como una luz que inspiró a millones de colombianos y usted me inspiró el amor por este país y la certeza de que Colombia puede ser más. Porque usted con su trabajo y liderazgo le ha demostrado a este país que sí se pueden hacer los cambios y que no hace falta sino una mano firme para combatir a los violentos, a los corruptos para derrotar la maquinaria, y un corazón grande para amar a Colombia. Viva Álvaro Uribe, viva el Centro Democrático".

La senadora explicó que aunque aún no ha decidido si lanzará su precandidatura para los comicios presidenciales de 2018, es una posibilidad que está en estudio y que dependerá, sobre todo, del apoyo del partido. "Estoy acá por usted presidente Uribe y no me he decidido a ser una candidata por Amapola que es mi otro gran amor. Esa niña pequeña también me necesita. Y habiendo tiempo todavía para discutir todavía si me meto, lo pensaré todavía unos días más, porque las candidaturas deben ser todo menos efecto de la vanidad".

Aseguró que tiene todas las capacidades y las "manos blancas y puras" para manejar el erario público y que si llegara a tener la candidatura para 2018 "trataría de hablarle a nuestros disidentes con la voz suave que tengo reservada para Amapola porque yo creo que este país en el 2018 necesita una presidencia, no del uribismo, sino una presidencia para Colombia".

En redes sociales la intervención de Valencia se volvió tendencia y muchos relacionaron este discurso con el pronunciado por la congresista en 2014 durante un debate sobre paramilitarismo en el Senado, en el que los gritos fueron los protagonistas.