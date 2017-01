Protesta uribista por negativa a audiencias públicas sobre JEP

El primer debate sobre la Jurisdicción Especial de Paz ya es un hecho. Fue citado para este miércoles a las 8 a.m. pero, desde ya, se anticipa una ardua discusión que enfrentará las voces del Sí y el No. Sin haber comenzado de fondo el contenido del proyecto que contiene el sistema de juzgamiento para las Farc y terceros involucrados en el conflicto, el Centro Democrático comenzó a protestar por lo que considera son falta garantías al interior del Legislativo.

En toda reforma constitucional, según la ley quinta (que es la que rige al Congreso), debe convocarse a audiencias previas para escuchar a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, entre otros, para escuchar sus percepciones respecto de la norma que va a entrar a debatirse en el Legislativo. Sin embargo, en este caso, y dado que no sólo será en sesiones extras sino a través del procedimiento especial legislativo o ‘fast track’, no hubo convocatoria a tales audiencias.

Así quedó claro en la Comisión Primera de la Cámara de representantes que este martes convocó al primer debate de la JEP, motivo que generó el rechazo de la bancada uribista. El representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, cuestionó la decisión de no convocar a audiencias públicas y radicó una petición en ese sentido. Sin embargo, según dijo el congresista a este medio, fue rechazada debido a que –según le explicó la mesa directiva de la Comisión- la radicó más tarde del momento en el que fue radicada la ponencia de la JEP.

“La audiencia es una etapa que se debe surtir en el Legislativo para escuchar a la Academia, ONG’s y así poder tener elementos en cuenta en el momento preciso, antes de que se comience a debatir cualquier norma”, dijo a este diario el representante Hoyos. Por eso, tomó la decisión de sentarse toda la tarde en su oficina para construir una ponencia que tumbe la Jurisdicción Especial de Paz.

“Tenemos muchas preocupaciones frente a la creación de un tribunal a la medida de las Farc, que los va a juzgar y no se impondrán sanciones que correspondan con la gravedad de los crímenes cometidos”, argumentó el legislador en diálogo con El Espectador. Así que, desde ya, se anticipa que el uribismo se abstendrá de participar en las votaciones.

Y es que contar con el aval del Gobierno a la hora de proponer modificaciones al texto no será tarea fácil. Es evidente que sólo serán tenidas en cuenta aquellas propuestas surgidas desde los partidos que conforman la llamada Unidad por la Paz y el único partido que no hace parte de dicha coalición es el que lidera el expresidente Álvaro Uribe.