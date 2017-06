¿Qué hacía Rocío Arias ayer, en el Congreso?

Redacción Politíca

La última vez que se le vio a la excongresista Rocío Arias caminar por los pasillos del Capitolio fue, más o menos, en el 2006. Para la época, Arias Hoyos estaba terminando el que sería su último periodo en el Legislativo, no sólo porque se quemó en las siguientes elecciones sino, además, porque sobre ella ya pesaban serios indicios de su cercanía con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y, en efecto, un año más tarde, la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra, tras acusarla de ser íntima aliada del paramilitarismo.

Por eso, verla caminar más de diez años después por el recinto que, alguna vez, fue su sede laboral, generó sorpresa. Este miércoles, la exparlamentaria estuvo de visita por el Congreso y, en diálogo con El Espectador, contó que "estoy asistiendo a un evento de mujeres por la paz".

Rocío Arias estaba en el segundo piso del Capitolio, en el ala donde queda el Senado de la República. Casualmente, en el mismo instante en el que se hacía un homenaje a la exministra Clara López y que contó con la presencia de miembros de las Farc, entre ellos, Andrés París y Jesús Santrich. "No me los crucé. No sabía que estaban acá", dijo a este diario la excongresista. Posteriormente, se acercó al pasillo por donde se accede a la oficina del presidente del Senado pero, finalmente, decidió irse del Congreso.

Pero, ¿quién es Rocío Arias? Quienes no son contemporáneos al momento político por el que atravesaba el país arrancando el siglo XX seguramente no recuerdan que se trata de una de las mujeres que, desde el Congreso, sostuvieron una cercanía muy estrecha con las AUC que, incluso, desde el 2002, cuando fue elegida representante a la Cámara por el departamento de Antioquia promovió iniciativas que, de algún modo, intentaban favorecer a desmovilizados paramiliatres.

Tras comprobarse sus nexos con la llamada parapolítica y a raíz de la orden de captura que emitió el ente acusador en su contra, decidió entregarse a las autoridades, aceptó los cargos y fue, finalmente, condenada en 2010 a 45 meses de prisión. Rocío Hoyos confesó, de hecho, varias veces que tenía una amistad cercana con Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco"; Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna"; y Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy".

De ella, también se decía que era una de las congresistas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, electo por primera vez en 2002 como jefe de Estado. Sin embargo, en declaraciones posteriores entregadas a la prensa, Rocío Arias ha dicho que no quiere volver a saber nada del hoy senador del Centro Democrático. Por el contrario, ha salido en defensa de los Acuerdos de Paz de La Habana y en diálogo con este diario dijo hace algún tiempo que "si en el pasado me di la pela en el proceso de las autodefensas, ahora lo hago con la propuesta de paz del presidente Santos".

El año pasado, Arias fue víctima de un atentado del que resultó ilesa cuando dos hombres en moto le dispararon al vehículo en el que se movilozaba. Ella, junto a los también excongresistas Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella se convirtieron en los primeros condenados por parapolítica.