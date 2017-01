¿Quién será el próximo Ministro del Interior?

La carrera política por la Presidencia de la República va cogiendo forma. Poco a poco, las normas bajo las cuales se deben regir los eventuales candidatos van quedando más claras y eso lo tienen anotado en su calendario quienes más presión tienen con los tiempos electorales.

Los ministros del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, saben perfectamente que con la reforma al Equilibrio de Poderes, están en la obligación de renunciar un año antes de las elecciones de mayo del 2018. Por supuesto, únicamente aquellos que aspiran a ser el próximo inquilino de la residencia presidencial.

Están claras las intenciones electorales del vicepresidente Germán Vargas Lleras quien, bajo el aval de Santos, decidió lanzarse públicamente al agua. En pocas semanas se espera su renuncia y también se sabe que será el general (r) Óscar Naranjo quien asumirá su rol en los dos años de mandato que le quedan al primero mandatario.

Pero hay otros que aún permanecen en inquietante silencio mientras que el país empieza a dibujar su mapa político. Es el caso del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de la ministra de Trabajo, Clara López; y del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Esta última cartera, en particular, es de la entraña del presidente Santos. Nadie como el ministro Cristo ha salido a defender, a capa y espada, la principal bandera del Nobel de Paz: el acuerdo para la terminación del conflicto armado con las Farc. El jefe de la cartera política ha soportado desvelos, madrugadas, ‘rifirrafes’ con el principal partido opositor (Centro Democrático), y debates álgidos con los más altos funcionarios del Estado con tal de defender el texto de La Habana.

Por eso, no sorprende que su nombre esté incluido en la baraja política de los liberales (su partido), para definir al candidato que enarbolará las banderas rojas. Sin embargo, conseguir el reemplazo de Cristo no será una tarea fácil. No cualquiera puede asumir la tarea que le encargó Santos a Cristo y que se comenzó a cuajar, incluso, desde que este ejercía la Presidencia del Congreso.

Incluso, a partir de este jueves, el ministro Cristo arrancará una gira nacional para hacer la respectiva rendición de cuentas antes de dejar su cargo. Empezará en Manizales en donde entregará un resumen de su gestión en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. El viernes, visitará Pradera (en el Valle del Cauca) y, posteriormente en Cali. Desde allí, rendirá un informe del trabajo que ha hecho la cartera política en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó.

Pero mientras esta tarea regional avanza, ya empiezan a sonar candidatos para reemplazar a Cristo en el Ministerio del Interior. Según pudo establecer El Espectador, uno de los delegados para esa tarea sería el actual consejero para el posconflicto, Rafael Pardo. También es liberal, lidera hoy una de las oficinas que mayor compromiso ha adquirido con los acuerdos de La Habana, y tiene una amplia experiencia en proceso de paz. Rafael Pardo Rueda fue negociador de paz durante el gobierno de Barco del proceso de paz con el M-19.

Entre la baraja de candidatos, también está el actual viceministro del Interior, Guillermo Rivera. Además de ser liberal, ha sido otro de los abanderados del acuerdo de paz. Incluso, su ascenso hacia una de las carteras más importantes del Gobierno es altamente probable, dado el ‘saldo pendiente’ que tiene el Ejecutivo con Rivera. Basta recordar sus aspiraciones para ocupar la Defensoría del Pueblo pero, finalmente, los partidos de la Unidad Nacional cantaron el triunfo de Carlos Negret como nuevo defensor del pueblo.

Lo cierto es que el mapa político de cara a las elecciones del próximo año ya se empieza a dibujar. El panorama aún no es del todo claro pero las alianzas se comienzan a robustecer. Sobre el futuro político de Cristo, aún no hay un anuncio claro pero su gira de rendición de cuentas, eso sí, refleja que está más afuera que adentro del Ministerio y ya asoma sus pasos en la plataforma de los presidenciables.