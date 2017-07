Santos insta a Maduro a desmontar la constituyente

Redacción Politíca

A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos se refirió, por primera vez y de frente, sobre la propuesta de su homólogo venezolano Nicolás Maduro de convocar en su país a una asamblea constituyente con el fin de “reformar el Estado y redactar una nueva Constitución”.

“Para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la constituyente”, escribió el jefe de Estado. Ya en días pasados, en respuesta a una declaración de Maduro, quien le dijo: “Santos, pide la bendición, inclínate ante tu padre, soy tu padre”, Santos había dicho: “A mí me pueden insultar todo lo que quieran, personalmente, no me importa, pero que no insulten al pueblo colombiano”.

Ahora el primer mandatario se refiere concretamente al proceso de la constituyente en el vecino país, el cual ha sido duramente criticado por la oposición venezolana que lo considera como “la consumación del golpe de Estado de Maduro a la Constitución”.

La propuesta del mandatario venezolano invoca el artículo 347 de la Constitución venezolana, que dice: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Y según ha explicado, dicha asamblea constituyente estará formada por 500 miembros, elegidos por “voto del pueblo”.

Todavía no hay fechas para la elección, pero ya se creó una comisión presidencial, dirigida por Elías Jaua, actual ministro de Educación, exvicepresidente, exministro de Comunas y uno de los gestores principales del sistema de asistencia, autogestión y poder local del chavismo.

La oposición, por su parte, ha llamado a más protestas y a desconocer esa asamblea constituyente, idea que incluso ha aumentado la tensión en las calles de Venezuela, escenario de protestas que ya completan diez días y han dejado más de un centenar de muertos.