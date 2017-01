Segundo intento con el Eln

Dentro de ocho días, exactamente, el país sabrá si el del Eln se convirtió en un intento más de conversaciones de paz frustradas con el segundo grupo guerrillero más grande del país –después de las Farc– o si, por el contrario, aún se pueden mantener vivas las esperanzas de lograr una paz completa. El equipo negociador del Gobierno se prepara para viajar a Quito (Ecuador) el próximo martes 10 de enero. Desempolvar la mesa que quedó congelada desde el 27 de octubre del año pasado no le representará un reto menor a su jefe negociador, el exministro Juan Camilo Restrepo.

El accionar de la guerrilla en los últimos dos meses ha dejado varias víctimas mortales, los dardos lanzados de lado y lado han contribuido a caldear aún más los ánimos entre las partes y la paciencia del país polarizado tiene límites. Y es que aguantarse unos cuantos años más con la misma retórica de una paz estable y duradera exige verdadera voluntad política y solo ahí se sabrá si hay o no futuro en las conversaciones con la guerrilla.

Por eso, llegar la semana entrante a Ecuador para hacer borrón y cuenta nueva con el Eln no es una opción viable para sus integrantes y mucho menos para el Gobierno. De seguro habrá reclamos en privado por la falta de claridad con la que se esperaba instalar la mesa de conversaciones y por los fulminantes golpes perpetrados por los “elenos”, que nunca cesaron. Basta recordar que apenas unas horas después de suspendidos los diálogos, guerrilleros del frente Domingo Laín asesinaron a dos conductores de camión en la vía que comunica a los municipios de Tame y Fortul, en el departamento de Arauca.

Dos semanas después, se conoció del asesinato de los patrulleros de la Policía Mario Javier Gutiérrez y John Alexánder Velásquez, en inmediaciones del corregimiento El Charte, entre Aguazul y Yopal (Casanare), ambos episodios sumados al atentado contra el oleoducto Transandino en Nariño, muy cerca de una escuela. Y hoy es un hecho que la única condición inamovible del Gobierno para comenzar las conversaciones de paz aún no se cumple: dejar en libertad al excongresista Odín Sánchez Montes de Oca.

El año cerró con un alentador video, aparentemente grabado en noviembre del 2016, que se constituiría en la prueba reina de la supervivencia del político chocoano, pero también con un atentado que dejó un policía muerto y cinco heridos en la subestación eléctrica de Torca, en el norte de Bogotá. Y aunque aún no se corrobora la autoría de la guerrilla en este último episodio, la mesa de Quito no tiene conclusiones previsibles. Así lo explicó a El Espectador el negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, quien ejerció un rol fundamental en el punto agrario de los diálogos con las Farc y, pese a eso, fue calificado por el Eln como un “novato”. Según Restrepo, no habrá una ventana abierta indefinidamente para dialogar con esa guerrilla y afirmó que el Gobierno va a cumplir lo que se acordó previamente al anuncio de la fase pública de conversaciones.

¿Qué se espera en Quito la próxima semana, cuando se retomen las conversaciones de paz entre el Gobierno y el Eln?

La decisión del Gobierno es muy clara. Vamos a asistir a Quito en estos primeros días de enero, en la fecha que se estableció, para proseguir las conversaciones exploratorias con el fin de establecer si existen las condiciones para iniciar formalmente los diálogos con el Eln. El comienzo de estas negociaciones, eso sí, está supeditado a que devuelvan a Odín Sánchez sano y salvo.

¿Eso quiere decir que si en estos días no ocurre esa liberación, no habrá mesa formal de conversaciones con el Eln?

El Gobierno Nacional ha sido enfático. La prueba de supervivencia que presentó el Eln –que se grabó aparentemente en noviembre– es positiva y es un gesto humanitario que le da cierta tranquilidad a la familia de Odín Sánchez, pero para efectos de las negociaciones se requiere que se dé su liberación.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, reveló que el Ejército está listo para que, en caso de que las condiciones estén dadas, se produzca un eventual rescate de Odín Sánchez. ¿Qué sabe usted de esa posibilidad?

Hasta ahora no tengo noticia de que se vaya a producir un operativo de rescate. Nosotros seguimos esperando el gesto de liberación del Eln.

Y ellos también han pedido el cumplimiento de unas condiciones previamente establecidas en Caracas para poder iniciar la fase pública. ¿En qué va eso?

El Gobierno ha cumplido y va a cumplir las condiciones con las que se comprometió en Caracas. Ellos han pedido habilitar a dos militantes del Eln como gestores de paz e indultar a dos de ellos, pero este indulto tiene que cumplir con las condiciones que la ley señala. Es decir, que estén culpados por delitos políticos y conexos, y no por delitos de lesa humanidad.

Finalmente, ¿qué decirles a los escépticos de este proceso que, sin duda, ha arrancado con varios traspiés?

Desde el Gobierno, lo que queremos es que este proceso de paz con el Eln funcione. Estos diálogos se van a iniciar sin que se haya pactado un cese bilateral del fuego y tenemos la mejor voluntad de avanzar en un proceso de paz que conduzca a una paz desarmada y completa. Tenemos esa decisión clara y sincera, y ojalá que por parte del Eln también exista esa voluntad de paz.