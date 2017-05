"Siempre he asistido a las audiencias convocadas por la Corte": Álvaro Uribe

Redacción Politíca

A través de un comunicado el senador del Centro Democrático explicó por qué no asistió ayer a la audiencia de conciliación con las madres de Soacha en el proceso de injuria y calumnia.

En un breve comunicado el expresidente Álvaro Uribe le salió al paso a las críticas que derivaron de su ausencia en la audiencia de conciliación con las madres de Soacha que estaba prevista para ayer viernes en la Corte Suprema de Justicia y que -ante la ausencia del congresista del Centro Democrático- tuvo que ser aplazada para el próximo 19 de mayo.

"Siempre he asistido a las audiencias convocadas por la Corte. En el día ayer, mi abogado llevó un mensaje de conciliación que dice:

"Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón. Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no refieren a ellas, les pido perdón. A las madres que estuvieron en la reunión de la presidencia también les pido perdón", asegura Uribe en el texto.

La audiencia tenía como objetivo mediar en el proceso por injuria y calumnia que existe contra el expresidente a raíz de una demanda interpuesta en 2005 por cuatro madres de soacha que exigen que Uribe rectifique las afirmaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter sobre los jóvenes desaparecidos y luego reportados como guerrilleros muertos en combate, en los casos conocidos como falsos positivos.

En su momento Uribe señaló , en donde en su momento señaló que "en reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia".

Sobre el tema el senador del Centro Democrático sostuvo aseguró en el comunicado que en el mensaje de Twitter "repetí lo que dije como presidente, que corresponde a lo que escuché en dicha reunión. Si esas palabras ofenden a las madres, repito, les pido perdón. He sido muy claro que esos asesinatos, como asesinato alguno, no tienen justificación, y que debe haber la más severa sanción".

Lo cierto es que ante la inasistencia de Uribe a la audiencia, la Corte le dio un ultimatum para que concilie con las madres de Soacha en la nueva fecha prevista.

De acuerdo con el abogado del exmandatario, Juan Felipe Amaya Mejía, se han analizado varias propuestas a las madres de Soacha para llegar a un acuerdo. "El expresidente ha estado muy al tanto de este asunto, incluso hemos pasado varias propuestas a las madres de Soacha a través de su apoderado y atendiendo que todavía no hemos llegado a un acuerdo, se consideraba innecesaria la presencia del expresidente el día de hoy, pero estaba representado por su apoderado", manifestó.

Sin embargo, Luis Guillermo Pérez , abogado de las madres de Soacha, aseguró que las madres no han acogido las propuestas pues lo que necesitan es que se conozca la verdad y se establezcan responsabilidades: "se ha hecho una contrapropuesta pero las madres no la acogen porque no está reconociendo que los crímenes fueron de lesa humanidad y que los responsables deben ser sancionados. Es una ofensa para todas las madres y sus hijos".