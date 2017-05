Silvio Carrasquilla, el congresista que cambió la Constitución por la Biblia para legislar

Redacción Política.

Mientras Silvio José Carrasquilla Torres daba su discurso este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se despojó de su rol de congresista y asumió la vocería que parecía ser la de un pastor cristiano o un sacerdote. Durante su intervención, defendió su Sí al referendo de la senadora Viviane Morales con una avalancha de citas bíblicas y ni por error mencionó la Constitución, las sentencias de la Corte Constitucional ni las leyes colombianas que abordan el tema en discusión: la adopción de niños. A diferencia de sus colegas, la carta sobre la mesa de Silvio fue el libro sagrado de los católicos. (Lea aquí: Se hundió referendo de Viviane Morales, el No ganó en tercer debate)

Miles de personas que seguían la transmisión en línea y otras decenas aglomeradas en el recinto quedaron atónitas frente al sermón del congresista, exalcalde de Turbaco (Bolívar), abogado especialista en derecho administrativo, y exparticipante del reality Desafío. Alegando la objeción de conciencia, Carrasquilla se apartó de la votación en bancada del Partido Liberal que se fue por el No y recitó las citas bíblicas que, según él, soportan la idea de que los niños solo pueden ser adoptados por un hombre y una mujer.



SILVIO CARRASQUILLA on Twitter

Proverbios 6:20-35, Éxodo 6:1-2, Deuteronomio 5:16, Génesis 2:24-25 y Mateo 19:4-6 fueron los apartes a los que recurrió el representante, olvidándose que, como lo establece la ley, tiene la obligación de legislar para todos, y defender ante todo la Constitución y las leyes, más allá de los prejuicios morales o religiosos. Una vez más el debate sobre hasta dónde llega la objeción de la conciencia vuelve a estar presente. A esta figura pueden acudir los congresistas para apartarse de una decisión mayoritaria de su bancada, argumentando creencias religiosas o principios morales. ¿Pero pueden argumentar y votar con base en la Biblia y no en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia?

“Honra a tu padre y madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra” e “hijo mío escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre”, fueron algunas de las frases con las que el representante costeño justificó que los niños deben crecer en Colombia solo con esos dos roles: padre y madre, y no papá y papá o mamá y mamá. Su voto fue uno de los 12 que le dieron el Sí al referendo que pretendía prohibir que parejas homosexuales y personas solteras adopten menores; no los suficientes frente a los 20 votos que hundieron la iniciativa.

Pero Carrasquilla no niega que prefirió la Biblia a la Constitución. Al inicio de su intervención, dejó claro que no quiso buscarla, ni a las normas, ni a las leyes sino la Biblia, ya que en ella encontró “las respuestas” de cómo votar, para “tener tranquilidad en mi conciencia y en mi corazón”. “Para mí no es importante ser el más grande pensador, ni el mejor político, para mí es importante el concepto que tiene Dios, lo que estableció como norma”.



SILVIO CARRASQUILLA on Twitter

Una vez se archivó la discusión en este tercer debate, en medio de aplausos y gritos de quienes celebraban en el recinto, Carrasquilla se fue al Aeropuerto El Dorado para abordar un vuelo hacia Cartagena para pasar la noche en su casa. Desde ahí, le dijo a este diario que estaba feliz, relajado y mientras caminaba “sentía que volaba”. “No me importa lo que piense la gente, me convirtieron en tendencia en Twitter y ni sabía qué era eso, unos me dieron palo otros me apoyaron. Estoy tranquilo porque hice lo que me decía mi corazón”.

El representante alega que “la Biblia tiene más fuerza que todo”. ¿Entonces cree que ésta es superior a la Constitución? “Cuando hablamos de familia, la Biblia es primero que la Constitución. Independientemente del Estado laico, la Constitución dice que la familia es el núcleo de la sociedad… Dios los hizo hombre y mujer, un padre y no madre, no dos papás y nos mamás”, responde.

“Aquí lo importante son los niños y como ellos no pueden decidir, pensar o tomar la decisión, no podemos engancharle a una niñita dos hombres que la cuiden. El modelo original de familia es el que venimos defendiendo desde Gina Parody quería establecer conductas que considerábamos inmorales”, concluye Carrasquilla.

El documento con el que el representante llegó a la Cámara afirmaba que el homosexualismo debe ser rechazado porque la Biblia dice que “es una abominación para Dios, un hecho vergonzoso”. Con la Constitución de 1991, Colombia pasó de ser de un Estado confesional, en el que Dios era el fundamento del poder, a ser a uno laico, garantista de la libertad de cultos y con una norma de normas: la Constitución .