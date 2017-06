Solo 12 congresistas pidieron la renuncia de Saúl Cruz a la subsecretaría del Senado

Redacción Política.

La mayoría de senadores se mostraron indignados con la memorable actuación que hizo el funcionario al fingir una agresión por parte de un reportero gráfico. No obstante, pocos se atrevieron a pedirle que abandone su cargo.

Desde el pasado jueves, cuando se eligió a Diana Fajardo como nueva magistrada de la Corte Constitucional, un tema se ha logrado colar entre las sesiones del Congreso. Ese día, tras la elección, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, llegó al recinto en que se había acabado de realizar la votación con la voz entrecortada, una cara de estupefacción y las manos en su pómulo derecho. Según denunció, había acabado de ser embestido brutalmente por un reportero gráfico de Noticias Uno que, con su cámara, lo había golpeado en el rostro. Varios senadores, con una indignación apenas natural por lo acontecido, manifestaron su inconformismo y hasta se llegó a hablar de la expulsión de ese medio del Legislativo, pero un informe dominical del mismo noticiero demostró qué había pasado realmente: todo fue un montaje. (Lea: Noticias Uno denuncia que subsecretario del Senado se autoagredió para inculparlos)

En realidad, Cruz se abalanzó en dos ocasiones contra la cámara y rápidamente caminó a compartir su simulación en la plenaria. Desde ese momento, varias voces calificaron de inaceptable el comportamiento del funcionario, y algunas otras llegaron a pedirle la renuncia, pero no fue hasta este martes que el tema fue tratado nuevamente en el Congreso.

Como un engaño y una burla calificaron varios senadores la acción de Cruz. Los que ese día solicitaron la palabra para rechazar la supuesta agresión, hablaron nuevamente y se excusaron por haber caído en la trampa del funcionario que, según dijo, no fue un acto intencional, sino que se dio al querer esquivar al reportero. Los congresistas también se disculparon con Noticias Uno por las palabras de grueso calibre que se utilizaron, pues incluso se pidió cárcel para el periodista implicado. Luego, por petición del senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), en la plenaria se llevó a cabo una votación para saber cuántos estarían de acuerdo con que se le pidiera la renuncia a Cruz. ¿El resultado? Solo 12 votos a favor.

Claudia López, Jorge Iván Ospina, Jorge Prieto (Alianza Verde), Jorge Enrique Robledo, Jesús Alberto Castilla, (Polo Democrático), Marco Avirama (Alianza Social Independiente), Armando Benedetti (Partido de La U), Javier Álvarez, Guillermo Santos, Guillermo García, Sofía Gaviria -quien ese día llegó a detallar en su intervención cómo fue la supuesta agresión- y Juan Manuel Galán (Partido Liberal), fueron los únicos que se mostraron a favor de que Cruz, un funcionario con más de 20 años en ese cargo, presente su renuncia debido al bochornoso acto.

Cruz es casi un todopoderoso en el Congreso. En su oficina, en la que en teoría únicamente se tramitan solicitudes de viáticos, permisos, asignación de oficinas, tiquetes aéreos, excusas médicas, vehículos, entre otras cuestiones administrativas, a diario hay un desfile de legisladores que discuten con Cruz temas propios de los debates. No está afiliado a ninguna bancada, aunque es cuota del Partido Conservador, pero tiene el respaldo de la gran mayoría del Congreso como se evidenció en la votación.

Así fue la votación (Verde: Sí / Rojo: No / Amarillo: No tomaron decisión / Blanco: Ausentes o no votaron)