Timochenko anuncia que se contempla aplazar entrega de armas

Redacción Politíca

Desde su cuenta en twitter el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, aseguró que están contemplando solicitar el aplazamiento de dejación de armas, por cuenta de que este domingo se presentó la captura de un guerrillero que realizaba labores de pedagogía del acuerdo.

Se trata de un comandante de las Farc conocido como Yimmi Ríos, quien según detalló Timochenko, “salió por acuerdo entre mi persona, Sergio Jaramillo y Mónica Cifuentes con conocimiento del Presidente Santos”. A continuación, Londoño trino: “Ante captura de Yimmi Ríos, quien está tareas relacionadas con la implementación estoy considerando ordenar el aplazamiento dejación armas”.

Ante captura de Yimmi Ríos, quien está tareas relacionadas con la implementación estoy considerando ordenar el aplazamiento dejación armas — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 4 de junio de 2017

Este hecho se suma a dos incidentes que se han presentado en la última semana: de un lado la violación de los protocolos de cese al fuego por parte de una unidad del Ejército en el Guaviare; el sobrevuelo de un helicóptero militar a la zona veredal de Tibú, Norte de Santander, donde se encuentra concentrado el máximo comandante de las Farc.

Yimmi Ríos salió por acuerdo entre mi persona, Sergio Jaramillo y Mónica Cifuentes con conocimiento del Presidente Santos #PazEsCumplimiento — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 4 de junio de 2017

Rodrigo Londoño aseguró, además, que la captuara de Ríos plantea un riesgo para cualquier guerrillero que se encuentre realizando trabajos en materia de implementación.

Con el argumento que fue capturado Yimmi Ríos, cualquier integrante de las FARC que ande en tareas de la implementación puede ser detenido — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 4 de junio de 2017

Según explicó el Gobierno, Ríos fue capturado este domingo cerca de las 7:30 a-m. - aunque tenía suspendida la orden de captura por la Resolución Presidencial No 251 y por resolución del Fiscal General No. 0-3097- a la altura de la Carrera 68 con calle 63a de Bogotá.

Al ser detenido el guerrillero presentó su cédula en la que no figuraba como Yimmi Ríos (que es su alias), sino con el nombre de civil que en los registros oficiales aun tiene orden de captura y circular roja por delitos de homicidio y rebelión, por lo cual ordenaron su trasladado inmediato a la URI de Engativá.

El problema radicó precisamente en que el levantamiento de orden de captura se hizo a nombre de Yimmi Rios, su alias en la organización y no a su nombre real. Por eso se están realizando las gestiones correspondientes para tratar de aclararle a la justicia que se trata de la misma persona.

"Tengo entendido que ese es un problema de identidades y trámites burocráticos que está en proceso de resolverse. el gobierno continúa con el calendario, ese es el compromiso y se va a cumplir", manifestó el presidente Juan Manuel santos al ser indagado sobre el asunto.