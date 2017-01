Vargas Lleras vuelve a arremeter contra Venezuela

Pese a la nota de protesta que envió el Gobierno de Venezuela en contra de la forma en la que se refirió el vicepresidente Germán Vargas Lleras a la población de ese país –llamó ‘venecos’ a los venezolanos en un evento público en Tibú, (Norte de Santander)- el alto funcionario se mantuvo en sus críticas.

Según explicó Vargas Lleras, él estaba usando un gentilicio cuando intentó explicarle a la comunidad de Tibú que de las casas de interés social no pueden beneficiarse los extranjeros. Por eso –afirmó- la protesta del vecino país fue exagerada. “Es un término amable. Es como si yo me molestara con que aquí en la costa me dijeran cachaco. Pero yo no quise ofender al pueblo venezolano”, aclaró el vicepresidente.

No obstante, y luego de haber hecho esta aclaración, Vargas Lleras aprovechó para arremeter en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. “Me sorprende que en Venezuela le hayan dado esta connotación y sobre todo el Gobierno de Maduro que no respeta la democracia ni las instituciones”, afirmó Vargas Lleras en declaraciones a la prensa. Incluso, el vicepresidente agregó que en Venezuela la libertad de prensa está en crisis. (Lea: A Venezuela no le gustó trato de Vargas Lleras y mandó nota de protesta).

Horas antes, y al enterarse del episodio, la canciller María Ángela Holguín hizo un llamado a todos los funcionarios del gabinete del presidente Juan Manuel Santos para usar el lenguaje del respeto para referirse a cualquier país. “La interpretación el gentilicio que utilizó (el vicepresidente) no para todo el mundo es peyorativo, pero hacemos un llamado a todos los funcionarios por el respeto y la forma en la que nos referimos a otro país porque es la única manera en la que podremos trabajar por esa integración”, señaló la ministra desde Perú.

Sin embargo, Vargas Lleras reiteró que la inseguridad que se ha generado en varios municipios del país se ha visto amenazada por la presencia de venezolanos. “En sólo Barranquilla, han entrado 20 mil venezolanos y el alcalde me comenta que eso ha incidido gravemente en el tema de la inseguridad. Este problema tiene que tener una solución integral. Es que vienen a quitar oportunidades de empleo a la gente de Barranquilla”, advirtió el vicepresidente.

Vargas Lleras se mostró molesto con los periodistas por la forma en la que fueron transmitidas sus declaraciones cuando se refirió a los ‘venecos’, a quienes les dijo que no iba a permitir que le sacaran frases aisladas con respecto a sus declaraciones públicas.

Es de recordar, en todo caso, que la nota de protesta enviada por el país vecino califica de reprochable el término que usó Vargas Lleras y que “existiendo relaciones fraternas entre nuestros pueblos, la oligarquía colombiana arremeta sistemáticamente contra el pueblo venezolano y su digno gentilicio.”