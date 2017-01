Venezuela no acepta excusas de Vargas Lleras y sube el tono al reclamo

La declaración del vicepresidente Germán Vargas Lleras en la frontera en la que señaló que las casas gratis que está entregando el gobierno no eran para los “venecos” sigue levantando ampolla. Luego del reclamo de este país, el vicepresidente presentó excusas, asegurando que se trataba de un término amable y que las leyes no permitían entregar las casas a extranjeros. No obstante la respuesta del país vecino fue mucho más acalorada.

“La República Bolivariana de Venezuela reitera su enérgica protesta y rechazo a las denigrantes, discriminatorias e insolentes declaraciones emitidas por el Vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra el pueblo de Venezuela, al tiempo que repudia categóricamente el contenido de las mismas, por constituir una agresión contra el Gobierno Constitucional de Venezuela”, señalan en un comunicado.

Sobre el término “veneco” afirman que es ofensivo, denigrante y ominoso y afirman que contrasta con el trato que este país para con millones de hermanos colombianos que vinieron a nuestro suelo escapando de la espantosa violencia y de la atroz discriminación que esas oligarquías instauraron en Colombia por siglos.

Pero fueron más allá y señalaron que por la actitud reincidente y violatoria del orden jurídico ejercerán las acciones que correspondan ante los órganos de justicia internacional.

Un fuerte comunicado que contrasta con el trato que le viene dando la Guardia Venezolana a los colombianos en este país y con el episodio que se dio a finales del año anterior cuando este país empezó a expulsar nacionales que residían en Venezuela y el asunto fue de tal magnitud que hasta las casas de colombianos eran marcadas y luego tumbadas con retroexcavadoras.