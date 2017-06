Vicky Dávila responde a insultos de Roberto Prieto y lo llama cobarde y machista

Redacción Politíca

La periodista Vicky Dávila respondió este viernes a los insultos de Roberto Prieto, gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, quien –tal como quedó en evidencia en una serie de interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía– se refiere a ella como ‘la perra de Vicky Dávila’, una expresión con la que, al parecer, reprochaba y criticaba su trabajo al frente del caso Odebrecht.

En un video de poco más de siete minutos, divulgado en su canal de YouTube, Dávila se refiere a Prieto como cobarde, machista e incluso, misógino, en referencia a la aversión que sentiría el empresario contra las mujeres.

“Doctor Roberto Prieto, usted quedó en evidencia una vez más ante el país. En las interceptaciones que le ha hecho la Fiscalía –de manera legal– usted me llamó ‘la perra de Vicky Dávila’, cuando hacía alusión a mi trabajo y, en específico, a mis denuncias sobre la entrada de dineros de Odebrecht a las campañas que usted coordinó para que Juan Manuel Santos fuera dos veces presidente de la República. Es evidente que mi trabajo a usted no le gusta, pero quiero que sepa que eso me tiene sin cuidado. Estoy cumpliendo con mi deber”, declara Dávila.

La periodista se declara sorprendida ante la respuesta que dio Prieto cuando, interrogado por periodistas, prefirió no referirse a los insultos. “Usted no les contestó. Usted se fue. Porque usted es un cobarde”, dice Dávila, quien remata: “Su forma de hablar es una anécdota que lo muestra machista, descalificador, hasta misógino y, por cierto, muy vulgar con las mujeres. ¿Qué más se puede esperar de un señor como usted?”.

Tras referirse a este episodio, Vicky Dávila formula una serie de cuestionamientos a Prieto sobre su papel como gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y le reclama por la verdad “que le debe al país y a la justicia”.

“¿Es cierto que usted pidió un aporte adicional a Interbolsa, como lo dice el señor (Rodrigo) Jaramillo, cuando Santos ya estaba reelegido? Dígale la verdad al país sobre cómo se movía usted o se ha movido en el Gobierno para sacar adelante sus negocios. ¿Cómo logró miles de millones de pesos en contratos en entidades del Estado para la empresa con la que ha trabajado, Market medios? ¿Usted usaba la cercanía con el presidente? ¿Quién lo recomendó? Además, queremos saber si recibió o no comisiones”, precisa Dávila, quien insiste en la obligación de Prieto con el país de decir la verdad, “absolutamente toda la verdad”.

La periodista concluye su video anunciando que seguirá denunciando e investigando casos de corrupción, y declara además que lo seguirá llamando ‘doctor Prieto’.

“Me despido de usted, doctor Prieto, sin groserías. Yo a usted le seguiré diciendo don Roberto Prieto, doctor Prieto. Y eso sí, que le quede claro, seguiré haciendo mi trabajo, seguiré denunciando a los corruptos de este país que están enquistados y que viven chupándose los recursos públicos. Espero, eso sí, que a las mujeres de su casa usted no las trate como me trata a mí o como me trató. Se despide, Vicky Dávila, no se le olvide”, finaliza la comunicadora.