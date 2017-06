Ya está listo el aval para Germán Vargas Lleras

Redacción Politíca

Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, anunció este martes que el aval para la candidatura presidencial del exvicepresidente Germán Vargas Lleras ya está listo. También dijo que su partido no buscará coaliciones con otros movimientos políticos para las elecciones de 2018.

Según informó el director de Cambio Radical, y quien fue designado gobernador encargado de La Guajira tras la destitución de Oneida Pinto, “Germán Vargas Lleras es el único candidato con aval”, pero será él quien decida cuándo formalizará su candidatura, pues en estos momentos, explicó Vélez, el exvicepresidente está recorriendo el país “en un trabajo eminentemente académico, con la fundación Carlos Lleras Restrepo”.

También dijo que no se han contemplado las posibilidades para confirmar coaliciones con miras a las presidenciales de 2018. Al respecto, Vélez aseguró que en su partido “no hemos tenido acercamientos con ningún partido político, de parte de Cambio Radical no habrá una campaña de peleas”.

Además, respecto a las demás aspiraciones políticas de Cambio Radical para las elecciones de 2018, Vélez dijo que este será uno de los partidos con mayor crecimiento, pues esperan conseguir más de 20 curules en el Senado y más de 35 en la Cámara de Representantes. Para cumplir con esta meta, informó, desde este martes se habilitó en la página web la opción para que “cualquier ciudadano se inscriba”, siempre que cuente con un respaldo popular representado en firmas.

Reforma política y Ley de tierras

Respecto a la discusión sobre la reforma política y la Ley de tierras, Vélez dijo que “por decisión de toda la bancada, Cambio Radical no las apoyará, porque no es el momento adecuado”. Sobre la primera dijo que “no tiene ningún sentido apoyarla” cuando ya empezó el calendario electoral y estando apenas a ocho meses de las elecciones para Senado y Cámara.

En cuanto a la Ley de tierras, aseguró que con el decreto de ley firmado por el presidente Juan Manuel Santos y con la decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley Zidres, “quedó solucionado todo lo que tiene que ver con tierras”.