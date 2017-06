Así Trump insultó y ridiculizó en Twitter a presentadora de televisión

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insultó este jueves a través de su cuenta personal de Twitter a la presentadora de televisión Mika Brzezinski, a la que llamó "loca" y de cuyo aspecto se burló al decir que la vio "sangrar profusamente por un estiramiento facial".

En una serie de tuits, Trump también insultó a Joe Scarborough, quien presenta junto con Brzezinski el programa matutino "Morning Joe" de la cadena de televisión por cable MSNBC.

Tras afirmar que ya no ve ese programa, Trump dijo que ha escuchado que en "Morning Joe" hablan "mal" de él y a continuación calificó a Brzezinski de "loca" y a Scarborough de "psicópata".

El presidente aseguró, además, que ambos presentadores fueron a verlo "tres noches seguidas" en torno a la víspera de Año Nuevo a su club de Mar-a-Lago (Florida) e "insistieron en unirse" a él.

"Ella sangraba profusamente por un estiramiento facial. ¡Les dije que no!", declaró Trump.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017