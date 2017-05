El nuevo tweet más retuiteado es de un joven pidiendo nuggets

Un adolescente estadounidense celebró el martes su récord del mensaje más retuiteado del mundo, superando a estrellas de Twitter como Ellen Degeneres, Barack Obama o Kim Kardashian, con un gran envío de nuggets de pollo.

Carter Wilkerson, de 16 años, publicó el 5 de abril en su cuenta @carterjwm un intercambio con la cadena de fast-food Wendy's en la cual él pregunta cuántos retuits serían necesarios para recibir un año de nuggets gratuitos.

"18 millones", le respondió la cadena.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

— Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017