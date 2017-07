Tinder regaló viaje a pareja que llevaban dos años hablando y nunca se habían visto

Redacción redes sociales

El 20 de septiembre de 2014, Michelle Arendas y Josh Avsec, estudiantes de una universidad en Estados Unidos, hicieron “match” y empezaron a conversar por esta red social. Llevan hablando dos años por Tinder, pero nunca se han visto. Para lograr un encuentro entre estos dos jóvenes, los responsables de la aplicación les regaló un viaje a Hawaii.

Josh le escribió a Michelle en setiembre de 2014 y ella tardó en responderle dos meses con un mensaje que decía: “Lo siento, mi celular murió”. Las conversaciones no eran fluidas, Michelle tardaba hasta tres meses en responderle a Josh y él decidió hacerle la misma jugada, en enero del 2015 le respondió: “Lo siento estaba en el baño”.

El 8 de julio de este año, Josh publicó en su cuenta de Twitter las conversaciones que tenía con Michelle y escribió, “jaja, algún día voy a conocer a esta niña y va a ser épico. Miren las fechas de nuestros mensajes en Tinder".

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) 8 de julio de 2017

El tweet se hizo viral que hasta los encargados de manejar la cuenta en Twitter que tiene Tinder, lo leyerón y publicaron en la cuenta. En el mensaje los invitaban de viaje. Los jóvenes tenían que decidir a qué lugar querían viajar en 24 horas. “Es hora de que ustedes se unan. Yo me comí a esa perra. Tienen 24 horas para decidir a qué ciudad quieren viajar como primera cita y nosotros los enviamos allá”, decía el tweet.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) 10 de julio de 2017

La historia se hizo tan viral que hasta una empresa que organiza eventos los contactó y les dijo que luego de conocerse estaban interesados en organizar su boda.

Hey Josh! I'm a local wedding officiant & Kent State alum! Once you have a magical first date I would love to officiate the wedding someday! — Married by Megan (@MarriedbyMegan) 12 de julio de 2017

Finalmente, los jóvenes podrán conocerse y tener una conversación. Esto dio a conocer luego de que Josh respondiera el twitt a Tinder y escribiera, "después de un debate largo sobre su generosa oferta, nuestra primera cita soñada sería en Hawai. ¿Nos vemos en Maui?."

After a long debate over your unbelievably generous offer, our dream first-date would be in Hawaii. Meet you in Maui?? @mch_rnd — Josh Avsec (@Wes_03) 11 de julio de 2017

En respuesta a la decisión que tomó Michelle y Josh, Tinder respondió, ¡Aloha! ¡Les estaremos enviando a Maui, pero no pueden tomarse dos años para empacar sus maletas!