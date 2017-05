Yudy Arias, la tía “fitness” de Maluma popular en redes sociales

Redacción redes sociales

No solo Maluma es popular en las redes sociales. Yudy Arias, una de las personas más cercanas al cantante y su tía materna, es otro de los miembros de esa familia que es aclamado por los internautas. La presentadora y modelo es conocida como “La Wazza”, y es una de las mayores impulsadoras de la carrera artística del paisa.

Arias es además instructora de yoga, amante del deporte y la alimentación sana, y en sus fotos se le ve acompañada de famosos como el cantante vallenato Silvestre Dangond y la modelo Shannon de Lima, expareja de Marc Anthony, a quienes instruye en yoga y meditación.

En su red social de Instagram cuenta con 285 mil seguidores y en Twitter con casi 38 mil. “La Wazza” empezó en la televisión en Medellín en un programa llamado Wasabi TV y hasta hace poco su esposo fue el mánager de Maluma. Ahora se dedica a entrenar en yoga y cada hora de clase vale $120 dólares.



Instagram post by MALUMA

Arias está casada, tiene hijo y sigue manteniendo una relación cercana con su sobrino, que incluso ha generado rumores y algunas fotos han sido malinterpretadas. “Juan Luis y yo lloramos juntos, reímos juntos”, aseguró la mujer en entrevista con Blu Radio.

Aunque no revela su edad, la entrenadora bromea diciendo que tiene más de 30 años y menos de 40. Y que cada una de sus fotos reflejan su vida real. “No es que quiero mostrar que estoy buena, esa es mi personalidad, me muestro tal como soy”, dijo la modelo a la emisora.

A quienes ven en la relación de tía y sobrino algo más, Arias les dice que no le da transcendencia a esos pensamientos y que es esposo el que muchas veces toma las fotos. #Prácticamente crié a Maluma, viví mucho tiempo con mi hermana. La persona que juzgue las fotos no sabe que yo fui fundamental para su carrera. Nosotros nos amamos, nos queremos, nos abrazamos”, agregó a Blu.



Instagram post by @yudyarias



Instagram post by @yudyarias



Instagram post by @yudyarias



Instagram post by @yudyarias



Instagram post by @yudyarias



Instagram post by @yudyarias