Consumir tres tazas de café al día disminuye el riesgo de muerte

EFE

Según dos estudios publicados por la revista Annals of Internal Medicine, tomar café puede prevenir enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cerebrovasculares, diabetes y dolencias respiratorias o de hígado.

El consumo de unas tres tazas de café al día puede tener efectos beneficiosos para la salud ya que se asocia con un menor riesgo de muerte, según dos estudios que publicó este lunes la revista Annals of Internal Medicine.

Los investigadores de la británica Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC) y del Imperial College de Londres, observaron que consumir café con frecuencia está "asociado a un menor riesgo de muerte por cualquier causa, en especial por enfermedades circulatorias y del tracto digestivo".

El autor principal del estudio, Marc Gunter, del IARC, indicó que debido a las limitaciones de la investigación todavía no están "en condiciones de recomendar a la gente que beba más o menos café", aunque los resultados "sugieren que un consumo moderado (unas tres tazas diarias) no es perjudicial para la salud".

El café, del que se calcula que en todo el mundo se consumen a diario unos 2.250 millones de tazas, contiene sustancias que pueden interactuar con el cuerpo como cafeína, diterpenos y antioxidantes, cuya cantidad puede variar según la forma de prepararlo. Los datos corresponden al mayor estudio realizado sobre los efectos del café en población europea, donde tanto su consumo como su preparación varían.

Los expertos analizaron datos en 10 países de 521.330 personas de más de 35 años y, tras 16 años de seguimiento, casi 42.000 personas habían muerto debido a todo tipo de enfermedades, entre ellas cáncer, problemas circulatorios y fallos cardiacos.

Los científicos estudiaron esto realizando los ajustes adecuados con factores como la dieta o el tabaquismo, y llegaron a la conclusión de que el grupo que consumía más café tenía un menor riesgo de muerte frente a los que no lo tomaban. Sin embargo, la cuestión de con o sin cafeína no es fácil de diferenciar, pues no pudieron excluir que los bebedores de descafeinado sí hubieran consumido café con cafeína en diferentes periodos de su vida.

El segundo estudio, de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, concluyó también que tomar café reduciría el riesgo de muerte debido a enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cerebrovasculares, diabetes y dolencias respiratorias o de hígado tanto en afroamericanos, como japoneses-americanos, latinos y blancos".

De acuerdo con esta investigación, las personas que consumen una taza de café al día fueron un 12% menos propensos a morir en comparación con aquellos que no lo consumían, asociación que fue incluso más fuerte para los que tomaban de a dos o tres tazas".

La directora del estudio, Veronia Setiawan, indicó en un comunicado que esa menor mortalidad se presenta "independientemente de que la gente beba café normal o descafeinado, lo que sugiere que esa asociación no está ligada a la cafeína. No podemos decir que tomar café prolongue la vida, pero vemos que existe una relación".