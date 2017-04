Semana Mundial de la Inmunización

La importancia histórica de las vacunas

A pesar de que las cifras demuestran la eficiencia de las vacunas a la hora de reducir ciertas enfermedades, sobre todo en la población infantil, las ideas que se han encargado de promover sus negacionistas, sin fundamento científico alguno, empezaron a calar en algunos padres. Es más, a partir de un nuevo brote de sarampión que comenzó en los parques de Disney en Estados Unidos hace dos años, varios investigadores alertaron de los riesgos que podría presentar el hecho de que los grupos antivacunas estuvieran creciendo como una bola de nieve.

Es por esto que en la Semana Mundial de la Inmunización, que va del 24 al 30 de abril, la revista Science publicó un especial con el que buscaba derribar todos los mitos que se han creado alrededor de las vacunas. Sobre todo ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les ha dado el guiño a varios de estos movimientos y ha insinuado, sutilmente, que las tasas de autismo han aumentado debido a la vacunación. Todo esto, de nuevo, sin pruebas científicas.

Según explica Meredith Wadman, periodista de Science, una de las grandes razones por las que los padres dudan de vacunar a sus hijos es que creen que las vacunas pueden abrumar el sistema inmune de un cuerpo tan pequeño. Sin embargo, el miedo puede ser disipado fácilmente cuando se sabe que, si incluso se le ponen 11 vacunas a un niño al mismo tiempo, sólo el 0,1 % del sistema estará estimulado.

No obstante, este argumento, que tiene algo de lógica, no es el más popular entre los negacionistas de las vacunas. Gracias a un artículo que escribió el médico inglés Andrew Wakefield y que publicó The Lancet en 1998, en el que se sugería que la dosis conjunta que se da contra la rubéola, las paperas y el sarampión causaban autismo, las vacunas han sufrido un estigma del que no han podido deshacerse del todo.

A pesar de que este artículo fue contradicho en el 2004 por varias instituciones médicas y The Lancet se retractó en el 2010, sigue siendo un caballito de batalla de los movimientos antivacunas.

Al respecto, Wadman explica que, a pesar de que un grupo que incluía a más de 5.000 familias buscó indemnización ante la Corte de Vacunas en Estados Unidos, ya que, según ellos, vacunar a sus hijos los había llevado a desarrollar autismo, la Corte nunca ha encontrado un solo caso en que se demuestre que una vacuna sea su causa.

Y si bien son muchos los mitos que rodean a las vacunas, el argumento más fuerte que da Science para que no se caiga en la desinformación puede verse en un gráfico: de forma simple y en una sola imagen se lee cómo el número de casos de nueve enfermedades cae drásticamente después de que se le da la licencia a la vacuna. Como bien lo dice el titular de la revista, la peor vacuna es la que no se aplica.

La vacunación en Colombia

La guerra de la vacunación no es un tema ajeno en Colombia. Tal vez el caso más conocido ha sido el de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Desde que un grupo de adolescentes afirmó tener desmayos, dolores de cabeza y debilitamiento después de una jornada de vacunación contra este virus, que busca combatir el segundo cáncer más común entre las mujeres colombianas, las tasas de vacunación cayeron 20 %. Lo preocupante es que a la fecha no hay un reporte científico serio que indique un incremento de riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes por la vacuna.

En cuanto al panorama general, según un estudio publicado en The Vaccine Confidence Project, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la cobertura de vacunación varía según las regiones entre el 46 % y el 97 %, mientras que el nivel de inmunización oportuna en las ciudades y municipios analizados no sobrepasa el 52 %.

Por esto, durante la jornada de vacunación que se está desarrollando esta semana, el Ministerio de Salud espera captar a 426.000 niños de cero a cinco años para iniciar o terminar el esquema de vacunación, y atender a 129.000 gestantes y 117.000 mujeres entre los 10 y 49 años de edad.

Actualmente, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Gobierno cuenta con 21 vacunas disponibles en el esquema nacional, que combaten hasta 26 enfermedades diferentes.