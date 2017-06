Milagros a sus tres años ha sufrido 15 fracturas

Redacción salud

Milagros Romero Rubiano tiene tres años de edad y padece de ontogénesis imperfecta o como se conoce popularmente como la enfermedad de los ‘huesos de cristal’. Según Yenifer Rubiano la EPS, ni las entidades gubernamentales le han puesto cuidado al delicado estado de salud de su hija.

Aunque la mujer sabe que la enfermedad no tiene cura, dice que sí tratamiento, el cual no se ha brindado de manera efectiva.

“Hace año y medio le tenían que sacar un clavo que un médico puso en una de sus piernas hace año y medio. He pasado 8 derechos de petición a la EPS Cafesalud. Interpuse tutela y no ha pasado nada a pesar de que la gané y he puesto ya dos desacatos”, explicó Rubiano en La W radio.

Milagros ha sufrido 15 fracturas y según su progenitora que la vida de la niña ‘prende de un hilo’.

“En Bogotá está el médico Juan Carlos Ocampo quien nos ha ayudado mucho. A veces no tengo para las citas médicas y él nos ayuda no nos cobra”, afirmó la mujer.