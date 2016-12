Novartis interpondrá acción de nulidad por declaración de interés público del Imatinib

Este miércoles se conoció que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos decidió que el precio máximo de venta para farmacéuticas del medicamento Glivec, conocido como Imatinib usado para tratar la leucemia mieloide crónica (LMC), será de $206.42 por miligramo.

Mientras el Gobierno celebraba la reducción del precio del medicamento en casi un 44%, el laboratorio Novartis anunció que interpondrá una acción de nulidad contra el Ministerio de Salud por la declaración del Glivec como de Interés Público. Medida que considera injustificada al originar que la multinacioanl pierda la exclusividad en la comercialización del Imatinib. (Lea: Imatinib, un dilema de 3.200 pacientes)

“Novartis comprende y es consciente de los retos financieros que enfrenta el sistema de salud colombiano y ha estado comprometida en buscar soluciones en beneficio de los pacientes, la innovación y la economía de Colombia. Con esta decisión, Novartis busca generar el espacio para presentar ante las cortes colombianas, las razones de su desacuerdo fundamental con la DIP y las pruebas que demuestran que no existen circunstancias excepcionales que ameriten tal medida”, señaló a través de un comunicado la farmacéutica.

En la batalla que se inició hace seis años el Ministerio de Salud argumentaba que la multinacional suiza se aprovechaba de que era la única que podía comercializar el medicamento en el país para venderlo a un precio muy costoso, evidenciado luego de un análisis de precios en más de 17 países que tienen genéricos de dicho medicamento.

Pero así no lo considera Novartis. En la acción de nulidad se defiende y dice que no existe tal monopolio porque sí hay competencia genérica para el Glivec: “Hay al menos tres alternativas no infractoras de la patente de Glivec disponibles en el mercado. Dos tercios de los pacientes colombianos están bajo estos tratamientos alternativos”, dice en el comunicado.

Agrega que el impacto financiero que trae dicha declaración de interés público no es la principal motivación para presentar esta acción de nulidad debido a que el derecho de la patente en el país vence en el 2018. “Más que este caso puntual, nos preocupan las repercusiones que esta declaratoria injustificada podría tener para todo el sistema de propiedad intelectual y para el futuro de los medicamentos innovadores”.

Finalmente asegura que el nuevo precio del medicamento en Colombia está por debajo de lo requerido por las normas de precios locales.

Al inicio de las discusiones entre ambas partes (Gobierno y Novartis), el precio del Imatinib rondaba entre los $600 y $700 por miligramo, por lo que el Gobierno quiso negociar directamente con Novartis y le planteó una reducción en el precio máximo de venta al público de $140 por miligramo, a lo que Novartis le respondió que no aceptaba y allí inició el enfrentamiento.