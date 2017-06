Un documental acusa a Herbalife de ser la mayor pirámide del mundo

Redacción VIVIR

Si busca en Google el documental Betting on zero del realizador norteamericano Ted Braun, lo primero que aparecerá en la lista de páginas es un artículo pagado en el que se asegura que la película “es simplemente un intento de manipular el precio de las acciones de las empresas de venta directa para que los inversores puedan beneficiarse”.

Desde que Braun lanzó su documental, que por cierto recibió una mención especial del jurado en el festival de Tribeca en Nueva York a mejor investigación cinematográfica en 2016, ha tenido que esquivar una delicada red de artimañas para poder distribuirlo y llevar su principal mensaje: que Herbalife es la mayor pirámide comercial del mundo y tarde o temprano se derrumbará.

Pero los anuncios pagados en Google, la clausura de algunas cuentas en twitter han sido el menor de los tropiezos. Según confesó Braun al periódico The Guardian, desde que concluyó su documental los distribuidores que contactó se negaron a comercializar el trabajo temiendo demandas de los abogados de Herbalife. De hecho, cuando presentó la película en la Galería Nacional de Retratos, en Washington en octubre de 2016, se sorprendió al enterarse que todas las 173 entradas habían sido vendidas pero la sala estaba medio vacía. Braun asegura que que la abogada Heather Podesta y los socios de su firma de cabildeo compraron la mayoría de las entradas.

El documental de Braun recopila una serie de testimonios de personas, principalmente latinos, que han perdido desde US $8.000 hasta US $22.000 en productos de la compañía. La acusación hace eco a una investigación de la Comisión Federal de la Competencia de Estados Unidos que el año pasado condenó al Herbalife a pagar 200 millones a unas 350.000 personas por haber prometido a sus adherentes beneficios que no estaban en condiciones de alcanzar. Aunque la agencia reconoció los problemas en la operación de la compañía le permitió seguir operando siempre y cuando sus participantes comenzaran a ser recompensados por lo que venden y no en base al número de personas que reclutan.

Herbalife fue fundada por el empresario Mark Hughes en 1980 e inicialmente se concentró en la venta de batidos de proteínas a través de marketing multinivel (MLM), una técnica que alienta a los distribuidores a contratar a otros distribuidores, ofreciendo una participación en sus ventas.

Las autoridades de California inicialmente trataron de contener a la compañía pero Hughes se encargó de convertirla en una poderosa fuente de dinero. En el momento en que Hughes murió en 2000 Herbalife ya operaba en 94 países. Michael Johnson, un ex ejecutivo de Disney, ocupó la silla de Hughes y se convirtió en el ejecutivo mejor pagado de EE.UU en 2011 con un salario de 89 millones de dólares anuales.

El documental de Braun explora la profesía que hizo el 19 de enero de 2012 el inversionista Bill Ackman, que se atrevió a realizar una arriesgada apuesta financiera en contra de Herbalife. A través de su fondo de inversión apostó 1.000 millones de dólares en contra de las acciones de Herbalife. De acuerdo con la revista Fortune, tras la operación bursátil las acciones de Herbalife cayeron 10% a los seis segundos y una semana más tarde, el valor de la compañía había caído un 42%. Ackman explicó en aquella ocasión que Herbalife operaba siguiendo un esquema piramidal en el que se engañaba a sus trabajadores.

Los directivos de Herbalife desde entonces han acusado a Ackman de ser un especulador financiero que apostó a la destrucción de la compañía y ha hecho lo posible por poner el mundo en contra para ganar su apuesta.