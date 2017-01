Zika, más daños en fetos de lo que se creía

Los daños congénitos causados por el virus del Zika pueden ocurrir durante todo el embarazo y ser más variados y frecuentes que la microcefalia, según un estudio realizado en Brasil. Anteriormente se pensaba que sólo las infecciones producidas en el primer trimestre perjudicaban al feto.

Los investigadores del estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine recolectaron y analizaron muestras de sangre y orina de 345 mujeres en diferentes semanas de gestación con fiebre aguda y erupciones en el cuerpo atendidas en la clínica de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Río de Janeiro, entre septiembre de 2015 y mayo de 2016.

De ellas, el 53 % se infectó con el virus del Zika entre la sexta y la trigésima semana del embarazo. Además, el 42 % de las mujeres que no tenían zika estaban infectadas con chikunguña, y otro 3 % de infectadas con el zika también lo estaban con chikunguña.

Las 125 gestantes infectadas fueron supervisadas hasta el fin de la gestación. Se verificó que nueve fetos murieron antes de nacer, cinco de ellos en el primer trimestre de gestación. Seis fetos fueron abortados espontáneamente y tres bebés nacieron muertos.

Entre los que nacieron con vida, 49 presentaron complicaciones cerebrales, como calcificaciones, atrofia, dilatación ventricular e hipoplasia de las estructuras cerebrales. En resumen, se observaron muertes fetales y anormalidades en los recién nacidos en el 46 % de los embarazos de madres infectadas por el virus del Zika.

La microcefalia, condición en la cual los infantes nacen con la cabeza demasiado pequeña para el tiempo de gestación, es el defecto congénito más conocido causado por el zika, pero “representa sólo una pequeña proporción de infantes dañados por el virus”, dice la pediatra Karin Nielsen, de la Escuela de Medicina de la U. de California, autora principal del estudio.

Para la médica infectóloga Cristiane Lamas, del Instituto de Investigación Clínica Evandro Chagas (Brasil), los resultados tienen diversas implicaciones para la salud pública.

Advierte que las redes de salud pública y privada precisarán estar preparadas para atender integralmente a niños nacidos con síndromes congénitos causados por el zika. “En los casos que se confirme el diagnóstico de infección intrauterina por el virus, será preciso ofrecerles a esas mujeres la posibilidad de realizarse un aborto legal”, dice a SciDev.Net.