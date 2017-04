Adiós a un amigo muerto en Venezuela

“Unas veces se gana, otras se pierde, pero esta vez, no estoy dispuesto a perder. TE AMO VENEZUELA”. Estas fueron las palabras de Juan Pablo Pernalete Llovera en un post del 15 de abril en su cuenta de Twitter. Con el mayor dolor del mundo me toca decir que el 26 de abril de 2017 Venezuela lo perdió a él.

Soy un estudiante universitario venezolano al que hace tres años Colombia le abrió las puertas para escapar de la situación que padece mi país. Precisamente para escapar de lo que le sucedió a quien conocí y podía llamar amigo: Pernalete, una muerte trágica, injusta y penosa ocasionada por la brutal represión del régimen del presidente Nicolás Maduro. Pernalete murió por el simple hecho de ejercer su legítimo derecho a manifestar pacíficamente.

En este momento de profundo dolor quiero decir lo que siento y mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela y, quizás, pensar que de una u otra manera la partida injusta y precoz de otro venezolano más no sea en vano.

Ser tan joven y que en el grupo de Whatsapp de tus amigos digan: “Mataron a Pernalete en Altamira” es uno de los momentos más tristes por los que he podido pasar. Era un muchacho de tan sólo 20 años, estudiante de la Universidad Metropolitana y jugador del equipo de basquetbol de la universidad. Un joven solidario que cuidaba y alimentaba perros de la calle sin ningún apoyo institucional ni económico.

Todos sabíamos que manifestarse contra un régimen como el de Nicolás Maduro, a quien no le importan sus ciudadanos, causaría la muerte de algunas personas.

Sin embargo, cuando es alguien que has conocido, simplemente no existen palabras para explicarlo. El impacto emocional es inmanejable. Además, desde la distancia, los sentimientos que me invaden están cargados de rabia, ira, mucha impotencia y frustración. No obstante, la impotencia y la frustración no pueden oscurecer la esperanza.

Se necesita aprovechar esta oportunidad para surgir de las cenizas y la melancolía robustecidos y con mucha más fuerza para luchar y salvar el país que todos amamos. Agradezco desde lo más profundo de mi corazón a cada uno de los venezolanos que sale a las manifestaciones con un miedo paralizante, porque lo que pasó a Pernalete le puede ocurrir a cualquiera, pero siguen creyendo que somos mucho mejores que estos últimos 20 años y que Venezuela sí vale la pena. Me gustaría decirles que son los futuros héroes de nuestra historia.

Hago un llamado a todas las personas, en Venezuela, Colombia y en el mundo entero, a que se involucren de una u otra manera porque esta situación, desde una perspectiva humana, nos afecta a todos. Además, me rehúso a pensar que, como ha pasado anteriormente, las vidas arrebatadas de venezolanos resultarán en simples mártires de una causa inocua.

Esto tiene que acabar. Pernalete y todos los demás son el nuevo motor de nuestra búsqueda por la libertad y son el ejemplo del amor más profundo por su país. Pernalete, te recordaré siempre.

Eduardo Ismael Rodríguez Guzmán

* Estudiante venezolano en Colombia.