Las alumnas

Díaz lleva cuatro años buscando justicia para su caso de abuso sexual y decidió contar su historia en Vice: que un compañero de carrera, Sebastián Guzmán, abusó de ella en un cuarto del taller de fotografía en los sótanos del Centro Ático. Parece que Guzmán, que tenía llaves del cuarto de fotografía, tenía por costumbre abusar de chicas en ese lugar (según Vice, hoy la Fiscalía cuenta con cuatro testimonios en contra de Guzmán) y sonsacar mujeres con el cuento de que él es un artista de desnudos y que ellas serían las musas de su obra. Díaz tardó un año y cinco meses en denunciar en la universidad el asalto del que había sido víctimas y que tuvo consecuencias en su salud emocional: “ansiedad crónica, sentimientos de minusvalía con ideación suicida” y un muy justificado temor a que nadie le creyera y que no se hiciera justicia. Guzmán fue expulsado de la carrera (tras varios procesos disciplinarios) en diciembre de 2012, pero la universidad nunca remitió ninguno de estos casos a la Fiscalía. De hecho, ante la denuncia de Díaz, la universidad no se presentó en primera instancia. La insistencia de Díaz logró que la Javeriana publicara un protocolo apresurado para lidiar con estos casos y Guzmán tuvo el descaro de entregarle a la Fiscalía fotos de sus “desnudos artísticos” como prueba a su favor.

La impunidad en estos casos es casi inminente porque las universidades, de toda América Latina, no tienen mecanismos apropiados de respuesta. Según un reportaje de la revista Distintas Latitudes, de 63 universidades latinoamericanas consultadas en 11 países, sólo 12 contaban con protocolos para la violencia sexual y, peor, algunas, como la Universidad Autónoma de Guadalajara o la Universidad Católica de San Pablo, en Perú, prohíben usar leggins o escotes, y la Universidad Adventista del Plata de Argentina prohíbe las relaciones premaritales.

Pero el problema es más grave que la falta de protocolos. El matoneo y los comentarios sexistas por parte de compañeros y profesores son normales. Las víctimas sienten vergüenza, son revictimizadas por las instituciones, por sus compañeros, y en general guardan silencio. Las pocas organizaciones universitarias que tratan el tema en Bogotá: PACA en los Andes, Polifonía en la Javeriana, el colectivo Blanca Villamil en la Nacional y Rosario sin Bragas en la Universidad del Rosario, son aún jóvenes y necesitan un apoyo robusto de sus universidades y los colectivos feministas. Sin embargo, han hecho gran parte del trabajo, lanzando campañas como No es Normal, en los Andes, y la plataforma Alerta Violeta, en el Rosario.

En la academia en Colombia es normal que los profesores inicien relaciones amorosas con sus alumnas en frente de todo el mundo (y algunas veces profesoras con alumnos) y eso no levanta ni una ceja. Algunos me dirán que esas alumnas son adultas y que por lo tanto son libres de meterse con el profesor. Me lo dirán porque en los contextos educativos ni siquiera hemos tenido una discusión sobre lo que significa el consentimiento, y por qué no puede darse realmente en las relaciones alumna-profesor, en donde hay una desigualdad de poder que se expresa en la posibilidad de retaliaciones académicas. Y no, no es que haya “profesores buenos” que “no la van a amenazar con la nota”; es que si fueran “tan buenos” podrían esperarse a que acabe el semestre para meterse, sin dilemas éticos, con su ahora exestudiante.

Los profesores, como lo muestra el caso de Díaz, no son los únicos predadores a la vista. La famosa “vaca muerta”, como llamamos en Colombia a la violación de una persona inconsciente en una fiesta, es un riesgo estándar que sorteamos las mujeres en la vida universitaria, que a veces parece más una peligrosa carrera de obstáculos en donde si das un paso en falso, te quedas “de más” en una fiesta, vas a recoger las fotocopias a la casa del profesor o entras sola al cuarto de fotografía, te pueden violar sin consecuencias. Y esto tiene un efecto en nuestra ambición y nuestras posibilidades para hacer parte de nuestros gremios. El acoso sexual trunca las opciones profesionales de las mujeres. Como exalumna de Artes Visuales de la Javeriana me gustaría decir que el caso de Díaz me sorprende. Pero no. La diferencia es que Díaz hizo su caso público. No todas somos tan valientes.

