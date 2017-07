Bienvenida al clan de las mujeres guerreras

La gran mayoría de nosotras no nacimos luchadoras, todo lo contrario. Nacimos débiles y crecimos como princesas, en busca de “El príncipe” que nos salvara, nos enseñaron a quedarnos calladas y no contestar o pedir explicación si algo no nos gustaba. Nos adoctrinaron a que debíamos ser perfectas, el orgullo de nuestro padre y cumplir los sueños frustrados de nuestra madre.

Algunas lograron vivir en el castillo y su tiara les queda perfectas, en verdad me alegro mucho por ellas, pero les pido que no sean crueles con aquellas a las que el destino no les ha brindado la misma oportunidad. Esas a las que las circunstancias de la vida les han sido todo lo contrario a esos cuentos de hadas fantásticos con los que nos lavaron el cerebro cuando éramos solo unas niñas esponja absorbiendo información y formando una personalidad.

He visto mujeres que cayeron derrumbadas por cargar por años el yugo del maltrato físico o psicológico, a las que les toco recoger del piso lo poco que quedaba de su autoestima y limpiándose las rodillas a la vez que se secaban las lagrimas para que sus hijos y la sociedad no se dieran cuenta del infierno en el que vivían.

Otras que sencillamente fueron ignoradas o abandonadas por su padre y caminaron por la vida consiguiéndose cada hombre que inconscientemente les repitiera el patrón para sentirse tristes y frustradas, buscando siempre que los otros llenaran el inmenso vacío en su corazón, buscando un padre que las proteja; pero que a la vez tarde o temprano las deje en el abandono.

Y a las que sus exigentes madres desaprobaron, pidiéndoles siempre más de lo que podían dar. Sintiéndose eternamente frustradas consigo mismas, a las que ningún trabajo les gusta y ninguna oportunidad les parece. Por que sencillamente en lo mas profundo de su corazón creen que no se merecen las cosas buenas y maravillosas de la vida.

Y puedo pasarme el día citando el sin fin de sufrimientos y ataduras mentales que las mujeres de el siglo XXI tenemos, decididas a ser infelices a toda costa. Buscándole el problema a todo y enrollándonos la existencia con las estupideces sociales que a estas alturas de la evolución humana dan es lastima.

Pero hay un movimiento energético cada vez mas fuerte a nivel mundial de mujeres empoderándose, diciéndose a si mismas lo inteligentes, lindas y fuertes que son, luchando en contra de todos los pronósticos por salir adelante. Demostrando a diario con hechos su talante, exitosas por que hacen lo que aman, viviendo a plenitud, dejando un legado para las futuras generaciones de niñas que vieron madres felices que fueron tras sus sueños y que no se quedaron sentadas esperando que de el cielo les cayeran los millones o las oportunidades.

Mujeres y madres que dan a diario lo mejor de si, vibrando en el amor y educando al mundo para ser mejor. Por que la tecnología evoluciona, pero la raza humana pide a gritos una transformación de consciencia. El planeta necesita de nosotras mujeres aguerridas para que demos a luz esta transformación, llenemos nuestros hogares de perdón y sanemos todos los resentimientos del pasado. Por que sin lugar a dudas ese es el primer paso para llevar una vida llena de paz y entender que nadie está aquí para salvarte y hacerte feliz, es tu única responsabilidad, no lo harán tus padres, ni tu esposo, ni tus hijos. ¡Solo tu puedes hacerlo!

Bienvenida al clan de las mujeres guerreras, las que desde nuestra casa o nuestro puesto de trabajo en total anonimato buscamos cambiar el mundo.

Cuéntame tu historia en @mariaclaugarcia