Esta antología que ni por equivocación se leerá en los colegios. Y que es poco probable que sea objeto de lectura de los profesores universitarios que en su mayoría se nominan heterosexuales y falo céntricos, abre con un juicioso y puntual prólogo del también poeta y antólogo Omar Ardila en el que afirma: “publicar un texto literario sobre temática homoerótica no deja de ser algo que provoca cierto escozor como resultado del largo tiempo en que la expresión del afecto homosexual se mantuvo en el secreto, auspiciado por el pensamiento patriarcal y heterosexista que ha favorecido una larga historia de olvido y ocultamiento”.

Bradley, citado por Borges, dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser darnos la impresión no de descubrir algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Y ello sucede con esta Antología Poética de 308 páginas: Pone de presente ese amor innombrado que está latente en todas las esferas de la absurda realidad, pero que es invisibilizado para que olvidemos esos dramas ocultos ocasionados por el inmenso dolor de no poder ser: “Mi peor infierno era sentirme mujer/ en este cuerpo atlético,/ con este rostro de bigote negro,/ más grande que el de un charro mexicano” nos dice el poeta colombiano Carlos Mario Garcés.

En Las cinco letras del deseo de Ediciones Exilio, es potencializado el sujeto gay-lésbico-trans que ha sido sojuzgado con adjetivos peyorativos como abyectos o invertidos. Y es ahí donde este libro hará arder sus manos, estimado lector, porque la antología se erige como un texto que responde a la esencia de la literatura, es decir, como una de las artes y discursos creados por el hombre en donde caben todos sin dogmatismos, ni discriminaciones. La literatura, ese discurso incluyente más allá de la historia, la ciencia, la filosofía y cómo no, de la religión que hoy por hoy -¿o diremos por siempre?- ha sido un caudal de fanatismos y miedos infundados.

Por ello, aquí encontramos una selecta muestra de autores latinoamericanos clásicos y contemporáneos que nombran al encuentro de los cuerpos semejeantes con amor idílico, como lo hace Jaime Jaramillo Escobar: “No se dio cuenta/ que me importaba más/ esa mano que me tendió en la taberna/ que el cuerpo que me ofrecía /en su casa.”

Es un libro que desnuda desde Argentina hasta Venezuela, todos los tabúes acerca del homoerotismo. Desde Susana Thenon, Alejandra Pizarnik, Diana Bellesi, Gabriela Mistral, Pedro Lemebel, Porfirio Barba Jacob, José Eustasio Rivera, incluso Alberto Aguilera –Juan Gabriel- , Xavier Villaurrutia entre muchísimos más. Es esta la segunda antología sobre este aspecto de la condición humana publicada en Colombia –la primera estuvo a cargo del poeta Harold Alvarado Tenorio-, que apareció justo en 2016, cuando la arremetida homofóbica alcanzó su punto álgido en Colombia, al punto de provocar la caída de una Ministra de Educación por su orientación sexual. No se nieguen, amables lectores, la posibilidad de entender a los otros. La lectura de Las cinco letras del deseo es una buena oportunidad de acercarnos a aquello que defenestamos, porque tristemente no conocemos qué es lo que sucede en verdad.