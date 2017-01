Colombia está de moda

Lo digo porque publicaciones como la prestigiosa revista The Economist calificaron a Colombia como el país del año. Eso pasó bastante desapercibido en medio de tantas cosas que ocurrieron en el mes de diciembre. La revista puso a Colombia por encima de países como Canadá, y eso no es poca cosa. Sin embargo, no parece que nos diéramos cuenta de la importancia de esto, porque el país está altamente polarizado por el tema del acuerdo con las Farc. El tema del proceso de paz con la guerrilla es mirado en el mundo entero con admiración y por eso la Academia le dio el premio Nobel al presidente Santos. Acá, la oposición se dedicó a decir que el presidente había comprado el premio, en un acto de mezquindad absolutamente reprochable.

Los homenajes que se le ofrecieron al presidente fueron realmente importantes. Acá en el país, pocos se dieron cuenta de eso, y pensaron que se trataba de un premio otorgado por un colegio.

En no pocas oportunidades he llegado a pensar que el país no es viable, pues, a diferencia de otras naciones, no tiene propósitos comunes. Si la paz no nos unió, no veo qué tema pueda hacerlo.

Tuve en diciembre la oportunidad de estar con algunos amigos míos, gringos ellos. Y me preguntaron en varias oportunidades sobre el tema de la paz y las razones por las cuales el acuerdo había sido derrotado en el plebiscito. No fui capaz de explicarles, pues simplemente qué podría decir uno cuando le preguntan a un país si quiere la paz y opta por la guerra.

Estos gringos tienen planeado venir a Colombia este año, y cuando les pregunté las razones me dijeron que en varios medios internacionales dedicados a fomentar el turismo recomiendan a Colombia como un destino turístico imperdible para el 2017.

Por ejemplo, Lonely Planet, una página reconocida mundialmente sobre temas de turismo, habla de las maravillas de Colombia y las razones por las cuales recomendó al país, después de Canadá, como uno de los mejores sitios para visitar.

Esas son precisamente las cosas que nosotros no vemos en medio de tantas cosas que pasan a diario. Pareciera que nos gustara vivir en medio de lo malo, como si fuera una adicción a lo putrefacto.

Mire usted que las cifras de ocupación hotelera el pasado diciembre rompieron todos los récords. Llegaron millones de turistas a ciudades como Cartagena. Los cruceros se duplicaron y los hoteles estaban repletos de extranjeros. Algo bueno debe estar pasando para que Colombia esté de moda, pero, claro, eso es lo que los políticos mezquinos no quieren que veamos y pretenden que nos limitemos a seguirlos en sus rencillas, odios y mezquindades.

Por mi parte, me niego a creer que Colombia sea ese país de mierda que han hecho los políticos. Y que quede claro: Colombia está de moda, a pesar de ellos.