El título de esta columna pertenece al libro escrito por el profesor norteamericano David Bushnell, un colombianista que estudió este país como muy pocas personas lo han hecho. Vino a Colombia por primera vez para 1948, casualmente para el Bogotazo, y desde ese entonces hasta su fallecimiento en 2010 escribió magníficos libros sobre la historia de Colombia.

En este que comentaremos brevemente, Colombia, una nación a pesar de sí misma, el profesor arranca desde los indígenas y llega hasta los años 80.

En lo que tiene que ver con nuestros inicios como nación, con la llegada de los españoles, sostiene Bushnell que acá el mestizaje fue muy rápido porque los españoles, a diferencia de otros países, no tuvieron que matar a nuestros indígenas, éstos se habían matado entre ellos. El canibalismo era la regla general entre nuestros ancestros. Y traigo esto a colación (sin hacer una bibliografía) para exponer la tesis de que el canibalismo actual forma parte de nuestra historia.

Eso que vemos entre los colombianos, hoy a través de las redes, no es otra cosa que el reflejo de lo que somos, y no me excluyo: una mezcla de indígenas bárbaros y violentos con algunos españoles que llegaron a América, quienes eran fundamentalmente ladrones, putas y notarios. De eso no puede resultar nada distinto de lo que somos: un país violento, de avivatos, de leguleyos y de ingratos.

Eso podría explicar por qué temas tan importantes como la entrega de armas por parte de las Farc sirven para hacerle canibalismo al presidente Santos, quien, a pesar de sus detractores, pasará a la historia como el hombre que logró acabar con el conflicto armado más largo de la historia reciente.

El canibalismo no es otra cosa que el reflejo de un país que es lo que es, a pesar de sí mismo. A pesar de muchos de sus ciudadanos, no todos, Colombia ha logrado lo que ha logrado. Es una maravilla de país, lleno de riquezas naturales, ha mejorado sustancialmente en temas como salud, infraestructura y educación. Trata uno de conseguir un pasaje o un hotel y es difícil, los restaurantes se la pasan llenos y, a diferencia de lo que pasaba hasta hace cinco años, se volvió un lugar turístico de moda en el mundo.

Pero algunos de los caníbales modernos no ven nada de eso, a pesar de que cuando gobernaron hicieron gobiernos bastante cuestionables (lo digo por los expresidentes Uribe y Pastrana).

El odio y el pesimismo sembrados por estos personajes de la vida nacional dejan en claro que su mezquindad no tiene límites, su egocentrismo desbordado le hace mucho daño al país y ellos lo saben.

Es una lástima que todo esto se esté dando así porque, por andar enredados en las mezquindades y pequeñeces de algunos, muchos de los colombianos olvidamos el prodigio de país que tenemos y que, después de muchos años de guerra, podemos hoy gracias al proceso de paz disfrutar sin temores a ser secuestrados o asesinados por las Farc, como ocurría por años.