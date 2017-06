¿Cómo caer bien?

Generar conexión con las personas, crear una imagen y un recuerdo positivo en sus mentes y, en pocas palabras, caer bien le llevará al éxito social y profesional. No es secreto que algunas personas poseen este don innato, pero los que no lo tienen pueden desarrollarlo ya que es una habilidad muy ligada a la inteligencia emocional. La forma en que nos comunicamos, el lenguaje verbal y no verbal hacen un todo en ese instante en el que nos conectamos con los otros, proyectando esa percepción positiva o negativa en los demás.

David J. Schwartz, en su libro La magia de pensar en grande, nos regala estas diez sencillas reglas que desarrolló el expresidente norteamericano Lyndon B. Johnson para agradar a las personas. Hizo que votaran por él, logró tener el apoyo del Senado y, principalmente, mover masas. Creo que si intenta practicarlas a diario desarrollará el hábito de agradar a los demás y conseguirá éxito en sus relaciones:

1. Aprenda a recordar los nombres. A todos nos gusta sentirnos especiales e importantes y al hacerlo demostramos interés por el otro.

2. Siéntase cómodo consigo mismo y así no habrá tirantez en estar con usted. Haga que fluyan conversaciones agradables.

3. Adquiera la cualidad de relajada desenvoltura.

4. No sea egoísta. Guárdese la impresión de que lo sabe todo.

5. Cultive la cualidad de ser interesante, con lo que la gente obtendrá algo de valor en su asociación con usted.

6. Estudie cómo conseguir que los elementos ásperos sean alejados de su personalidad, aun aquellos de los que pueda ser inconsciente.

7. Intente con sinceridad remediar, sobre una base cristiana, todo malentendido que pudo tener o tenga ahora. Vacíe sus agravios.

8. Practique el agradar a la gente hasta que aprenda a hacerlo genuinamente.

9. Nunca pierda la oportunidad de decir un cumplido, dar una felicitación, o de expresar simpatía en la pena o el desaliento.

10. Dé fortaleza espiritual a la gente y ella le dará genuino afecto a usted.

