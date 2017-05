¿Cómo es el amor en las Farc?

En este capítulo hablamos del amor en la guerra con Isabela Sanroque, comandante de las Farc quien hizo parte de la Subcomisión de género en la mesa de negociaciones de La Habana. Isabela nos cuenta cómo se construían las relaciones de pareja en esta guerrilla, nos habla del amor libre, del papel de la mujer en las filas, de los encuentros clandestinos y de algunos romances.

