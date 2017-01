Oscar Sevillano 18 Ene 2017 - 9:00 pm Corrupción se escribe con C, ¿de Colombia?

No sé si se será coincidencia que la primera letra de la palabra corrupción sea la C, la misma con la que inicia el nombre de nuestro país, es decir, Colombia. Pero lo que si me queda claro, es que esto difícilmente se va a superar, por más que se diga o se prometa una lucha frentera contra este problema.

Por: Oscar Sevillano