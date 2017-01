Corruptos somos todos

La sabiduría proverbial es producto de los valores y aspiraciones de incontables generaciones que los han forjado y transmitido a nosotros. Hacen parte de la educación que empezamos a recibir en casa y que se va reafirmando cotidianamente a lo largo de nuestras vidas. Y en nuestro caso, nuestros grandes dichos, como ese según el cual “el vivo vive del bobo”, son las máximas con las que hemos sido educados, desde la cuna, para la corrupción.

En Colombia, la corrupción es un rasgo cultural y por tanto identitario: somos criados con el lenguaje de la corrupción y este es reafirmado a lo largo de nuestra cotidianidad por familiares, profesores, amigos, medios de comunicación, publicidad, etc. Es por esto que la corrupción está normalizada en todos los sectores de nuestra sociedad. Por tanto, la cuestión en Colombia no es si hay o no corrupción o quién es o no corrupto, sino la magnitud, el alcance y la visibilidad de la misma.

En nuestro medio, la corrupción no es la excepción, es la regla general. Lo que nos escandaliza no es que se produzca, pues pasa constantemente a nuestro alrededor y todos los días la ignoramos, en nosotros o en los demás, ya que al fin y al cabo “el que da papaya…”. Además, el ciudadano de a pie se siente con derecho a hacer justicia por propia mano frente a un sistema que le exige mucho, que lo drena y lo empobrece para pagar los actos de corrupción de los poderosos. Cuando la persona del común ve todos los días que sus líderes roban millones y que el sistema lo permite, se siente autorizado, por ejemplo, a colarse en Transmilenio como forma de retribuirle al sistema por su injusticia. Lo anterior, sumado a una crianza basada en el aprovecharse de los demás, en la ganancia fácil, en la idea de que el fin justifica los medios, de la competitividad rampante, y esto, aunado al mal ejemplo sentado por nuestra dirigencia desde hace más de 200 años y a la impunidad que generan sus actos, hace que muchos de nosotros nos sintamos no sólo autorizados sino dignificados cada vez que podemos hacerle trampa al sistema.

¿Cuál es la solución? Cambiar nuestros valores. Será un proceso lento, pues implica cambios generacionales y una profunda transformación en nuestro sistema educativo, y no se cambia una mentalidad compartida por una sociedad de la noche a la mañana. Pero nuestra sociedad no parece dispuesta a enfrentar esos cambios porque sí cree en los antivalores de la corrupción. En ese sentido, escandalizarse ante cada nueva noticia de corrupción es más un recurso para identificar esa corrupción fuera de sí (de la familia, de la universidad, de la empresa), para atribuirla a otro —siempre a otro—, y para no revisar en cada uno de nosotros cuánto alimentamos todos esos circuitos productores de espacios y de actitudes para la corrupción.

La lucha contra la corrupción, en últimas, implica cambios estructurales que empiezan por cada uno de nosotros. Lo que sí es cierto es que cuando dar papaya no tenga otro sentido más que entregar una fruta, entonces empezaremos a ser una sociedad más madura; una en la que la corrupción sea, finalmente, una anomalía.

@Los_Atalayas, Atalaya.espectador@gmail.com