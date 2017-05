Corto versus largo plazo: la diferencia sutil

A propósito de la reducción de la tasa interés de intervención por parte del Banco de la República, la pregunta es qué tan estratégica es esta decisión. Sin duda, y en consecuencia con la política monetaria, obligatoria además, el Banco ha tomado la decisión acertada. Si revisamos en el plano estratégico, esta decisión es una que apunta al corto plazo. Así las cosas y de cara a la construcción de un mejor entorno económico, el Estado está en mora de tomar decisiones pensando de manera estratégica, es decir en el largo plazo.

Sin duda, la decisión de bajar en 50 puntos básicos la tasa de interés no sólo era el clamor de los colombianos, sino que era lo lógico en conexión con la función de la Junta Directiva del Banco de la República. Desde el punto de vista técnico, la inflación ha comenzado a ceder pues anualizada a marzo se situó en 4,69 %. Según las expectativas del Banco la inflación cerraría en 4,4 % al final del año fiscal. Por su parte, los indicadores de actividad económica permiten inferir que en efecto estamos en una desaceleración económica. Con esto era obvio que se considerara la reducción de la tasa de interés. Esperemos que estas medidas fomenten la actividad económica en el corto plazo.

Recomponer la tendencia de desaceleración es sin duda uno de los objetivos económicos en el corto plazo. Si bien el corto plazo no deja de ser importante, el largo plazo es estratégico. Para ello, el Estado y todos los Estados de la región deberían adoptar políticas en este sentido y con ello incentivar la economía, no sólo en el corto sino en el mediano y largo plazo. Para eso necesario entonces generar espacios para la creación de un esfuerzo conjunto entre los actores de la economía (dirigentes políticos, los especialistas técnicos del Estado y sus instituciones, y los empresarios y emprendedores).

Para lograr crecimiento económico sostenible, es importante que se tracen metas y se asuma la realidad de los recursos con que contamos, no sólo económicos, sino en materia técnica, donde el principal componente es el capital humano. Desde el punto de vista financiero, existen muchos mecanismos que no sólo apuntan a la deuda. Además, es necesario que se tenga presente que en Colombia debemos sujetarnos, por ley, a una regla fiscal, que indica que el déficit fiscal debería estar en el 1 % o menos del PIB para 2022, al cierre del 2017 quedó fijada en 3,3 %. Buena parte de la financiación de proyectos de infraestructura debería estar condicionada a alianzas público-privadas y así disminuir significativamente el aumento de la deuda y el servicio de la misma. Lo que preocupa es que las mayores inversiones, según el DNP, se hacen en infraestructura vial, casi COP100 billones (primarias y terciarias), y sólo 18 billones en acceso fluvial y aeroportuario, pero el principal ausente de este presupuesto es la red ferroviaria. Sin esto último el transporte multimodal continuará siendo una quimera.

Con respecto al capital humano, sin duda Colombia y los países latinoamericanos se encuentran rezagados. Todo esto por cuenta de la ausencia de una reforma estructural en educación. Por supuesto, de lograrse una reforma estructural en esta materia tomaría no sólo el tiempo en que se promulgue y se ponga en funcionamiento, sino que los cambios los empezaremos a notar en mínimo unos cuatro lustros. Definitivamente, es mejor empezar la tarea ahora y no seguir con los lamentos actuales que no son propios del momento sino de otrora.

Así las cosas, si queremos construir un mejor país o una mejor región deberíamos empezar por atacar las causas raíces de los problemas del corto plazo. Esto no significa que debería apartarse de las políticas de corto plazo sino más bien seguir pensando en reformas estructurales que le permitan promover y propulsar la economía a una de clase mundial. Ojalá se pudieran construir conjuntamente unas buenas políticas de Estado y que éstas no sólo dependan de los mandatarios de turno. De ser así seguiremos estancados en el corto plazo.