Cuidando voticos

Esta semana ha sido dura para la rectora del fútbol profesional. Citaron para el sorteo de cuatro torneos y terminaron haciendo dos. Y una vez hecho el sorteo de la Liga Águila empezaron a verse los problemas de calendario y los indefectibles aplazamientos. Emparejaron fechas de la Liga con el repechaje de Copa Libertadores y los afectados empezaron a pedir cambios. Otros, como Nacional, pidieron el aplazamiento de la primera fecha porque sí, porque hablan de tener tres equipos, pero quieren gozar de gabelas que difícilmente en otro lado se les darían. Los aplazamientos concedidos hasta el momento, seis en total, dejan una imagen de incoherencia y mala planificación. Y ni hablar de los cambios de horarios.

Tampoco sale bien librada la Dimayor en el momento en que decide, contra sentido y sin explicación coherente, que Jaguares no puede jugar el clásico con Júnior y empareja a Júnior con el Once. Nada que ver. Fue una petición del presidente de Jaguares aceptada por Perdomo que terminó en detrimento de Júnior y del Once Caldas. Una clásica alcaldada para favorecer a Jaguares, que tendrá de rival a Tigres, cuando este equipo debería jugar contra Equidad, dos rivales de plaza. Un favorecimiento hacia Jaguares por parte de Perdomo, quien debe ser imparcial y obrar con equidad. La lógica indica que los mal llamados “clásicos” deberían ser Once-Tuluá, Equidad-Tigres y Júnior-Jaguares. Lo otro, lo que quedó, son componendas inadmisibles.

Perdomo quiere quedar bien con todo el mundo y esa es la mejor manera de fracasar. Le da contentillo al de Jaguares, un elector suyo que le proporcionó voticos. Y anda de rumba por Europa con algunos presidentes del G8, dándoles “mermelada”, como buen político, con el cuentico de que están estudiando sistemas de televisación y cómo apaciguar barras bravas. Temas manidos y estudiados. Sin comentarios.

No se respira un buen ambiente entre la dirigencia con el trabajo de Jorge Perdomo. Da la sensación que no hay gobierno y que la Dimayor está hecha un despelote.