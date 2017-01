Del director de Invías sobre una columna

Doctor

FIDEL CANO

Director El ESPECTADOR

Ciudad

Respetado Doctor Cano:

En la edición del pasado martes 17 de enero en el espacio del Columnista Invitado, bajo el titular ‘El Intríngulis del Túnel de La Línea’ el columnista Yeiron Valencia, quien se identifica como: periodista, exdirector de relaciones políticas y mediáticas del Túnel de La Línea, incurre en varias imprecisiones.

Primero, afirma en su escrito que “nos dijeron que los avances habían sido del 42%. Pero una vez terminaron el contrato, reconocieron que el avance era del 88%”.

Dicha información probablemente la extrajo el señor Valencia de un artículo de El Tiempo publicado el 18 de octubre del 2016 en la sección Debes Saber-Infraestructura, con el título “Túnel de la Línea solo tiene avance del 42%”, que oportunamente solicitamos rectificar, -con aclaración publicada el día 24 de octubre de 2016 bajo el titular ‘Así avanzan las obras del Túnel de La Línea’-, pues los datos no correspondían con la realidad, ya que en la rendición de cuentas del 13 de octubre de 2016, de la que hacía mención el artículo de El Tiempo , y que fue televisada por el Canal Institucional, se informó que el avance de las obras del proyecto del Túnel de La Línea, cuyo contrato es el 3460 de 2008, era del 87% y no del 42% como erróneamente se dijo.

Seguidamente, el columnista escribe: “Es sospechoso que faltando solo el 12% para terminar un proyecto de esta magnitud prefieran abrir otra licitación que costará más dinero y tiempo (…). Por un lado Carlos Collins indicó que los 80 mil millones de pesos que el Estado le debe y con seis meses más de tiempo terminaría lo que le faltaba; pero nos metieron una licitación por 238 mil millones de pesos, casi cuatro veces más, proyectado para el primer semestre de 2018 eso sin contar que los 80 mil millones de Collins hay que pagárselos porque son riesgos geológicos reconocidos y obras ya ejecutadas”.

Respecto a la licitación que el INVIAS está adelantando para la ejecución del 12% faltante del proyecto por valor de 238 mil millones, esta corresponde a las cantidades de obra calculadas por la interventoría y que se serán pagadas por precios unitarios. Es importante anotar que este proceso se adelanta independientemente de las acciones administrativas o judiciales que pueda realizar la Entidad por la no terminación de la totalidad de las obras.

Por otra parte, es importante anotar que durante los últimos 20 meses del contrato se presentó un avance promedio del 1%, razón por la cual no se consideraba factible la terminación del contrato en un periodo seis meses, dado que esta información se genera con fundamente en los rendimientos históricos del mencionado contrato. Adicionalmente, es preciso establecer que el contratista se comprometió a terminar la totalidad de las obras en un plazo determinado y con compromisos definidos con claridad entre las partes, mediante la suscripción de un acuerdo el día 10 de marzo de 2015, en el cual se indicó que para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual se previó el día 30 de noviembre de 2016, circunstancia que no se llevó a cabo por el contratista, y por ende no es de recibo sustentar que en plazo de seis meses se concluiría el proyecto.

Sobre la supuesta suma de 80 mil millones por concepto de riesgo geológico a la que alude el columnista, se precisa que todas las actas de riesgo geológico que presentó el contratista y que fueron avaladas por la interventoría, el INVIAS procedió a pagarlas y por esta razón no existen cuentas pendientes de pago por parte del Instituto.

De otro lado el Sr. Valencia afirma en su columna: “Y encontré que el contrato Collins incluía los diseños de la instalación de los equipos electromecánicos sin costo adicional, equipos que fueron entregados advirtiendo que el máximo valor sería de $255 mil millones de pesos; pero que desde el Invías decidieron cambiarlos, pagar por unos nuevos y licitar los mismo por 363 mil millones de pesos con 30 meses de plazo a un único proponente (…) Esta empresa llamada “Disico” de la ciudad de Manizales (…) desconocida en el gremio de la ingeniería (…) aunque seguramente el director de Invías, por ser oriundo de la misma ciudad conozca y pueda hablar de ella”.

Sobre estas aseveraciones es importante aclarar que la instalación de los equipos electromecánicos del túnel principal nunca estuvo incluida en el contrato de la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC), por lo que desconocemos de dónde proviene la información de que se entregarían por un valor de 255 mil millones.

El contrato de suministro, instalación y puesta en operación de equipos electromecánicos lo desarrolla la Unión Temporal DISICO-COMSA-GYC, que se encuentra conformado por las firmas COMSA COLOMBIA SAS (25%); COMSA SA SUCURSAL COLOMBIA (1%); DISICO (37%); y GYC (37%), las dos primeras empresas filiales de la empresa COMSA domiciliada en Barcelona, España, DISICO constituida en la ciudad de Bogotá y GYC constituida en la ciudad de Bogotá.

Los diseños elaborados por la UT Segundo Centenario fueron puestos a disposición de los interesados en la licitación de suministro, instalación y puesta en operación de equipos electromecánicos y los mismos fueron actualizados a las últimas tecnologías y se han complementado con los demás túneles del proyecto, es preciso anotar que el presupuesto oficial del proceso se desarrolló con los datos técnicos de la consultoría y la contratación de una consultoría internacional que asesoró la estructuración de los pliegos de condiciones.

Es importante recalcar que el contrato 3460 de 2008, desarrollado por la Unión Temporal Segundo Centenario representada por el señor Carlos Collins, incluía los diseños de equipos UNICAMENTE del túnel principal, no obstante la licitación pública contempló un total de 25 túneles que corresponden a la totalidad del corredor “Cruce de la Cordillera Central”.

Para acceder a la licitación de los equipos electromecánicos se solicitó como requisito de experiencia a los proponentes presentar un máximo de 4 contratos de túneles superiores a 1 km de longitud que incluyeran la instalación y puesta en marcha de dichos equipos, de los cuales por lo menos uno, debería incluir un túnel con una longitud de al menos 4 km e incluir los diferentes sistemas electromecánicos.

Para ello la Unión Temporal DISICO-COMSA-GYC certificó la construcción e instalación de todos los sistemas electromecánicos para: El túnel de Vielha de longitud 5.224 m, ubicado en España en la carretera N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Aran, P.K. 151+700 al 156+500, el TÚNEL DE LA C/ O'DONNELL, situadas en la ciudad de Madrid, con una longitud de 1243 m y el túnel 23.6 de la CARRETERA C-U DE BARCELONA A PUIGCERDA, DEL PK 75+500 AL 96+500, de 1052 m., que adjuntó como experiencia.

De igual forma se requirió que dentro de la estructura plural, se incluyera una empresa que fuera directamente suministrador de sistemas de Ventilación y/o Sistema ITS y/o Sistema Eléctrico para Túneles Vehiculares.

