Del subdirector de la Policía Nacional sobre una columna

En relación con la columna de opinión publicada el pasado 27 de mayo por Ramiro Bejarano bajo el título “En manos de quién estamos”, debo sentar mi voz de protesta, por cuanto las afirmaciones hechas por el mencionado columnista son, por decir lo menos, temerarias e irrespetuosas.

Respeto profundamente la opinión de quien considera que, por razones sólo conocidas por él, yo no debería seguir en ejercicio de mi cargo. Sin embargo, aunque el derecho fundamental a la libre expresión debe prevalecer en un país democrático como el nuestro, este no puede ir en contravía del que todo ciudadano tiene a su buen nombre y adecuada reputación. Y es por eso que no comparto la licencia de publicar en un medio de circulación nacional verdades sazonadas con mentiras, con el fin de sustentar malquerencias de índole personal publicadas desde el primer párrafo.

Por eso es inaceptable la tergiversación y la manipulación de los datos para presentar una información acomodada. Con diligencia respondí el derecho de petición que el columnista me envió, del cual solo publicó una pequeña parte. Efectivamente conocí al señor entre los años 2007 y 2009 (cosa que no menciona), cuando el señor ya hacía parte de la Red de Apoyo de la Policía Nacional en Buga. No me correspondía dudar de la verificación de antecedentes hecha, previa a mi llegada, a quienes ya trabajaban con la Red y que, adicionalmente, no eran mis socios, no tienen conmigo relaciones de amistad o cercanía o, menos aún, “relaciones extrañas”, como dice el texto.

No es responsable ni se compadece con una institución como la Policía Nacional que de forma irresponsable se hagan afirmaciones tendenciosas, que ponen en tela de juicio el buen nombre de un organismo que vela por la seguridad de los ciudadanos y se preocupa por mantener su afecto y respaldo. Y menos aún es presentable que, para atacar a una institución, se mancille el buen nombre de alguien que, como yo, lleva 37 años de carrera intachable, basados en el servicio a la sociedad como policía de Colombia.

Mayor General Ricardo Restrepo Londoño. Subdirector General, Policía Nacional de Colombia.

