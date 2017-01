La idea de regresar a unos Estados Unidos donde los productos en su gran mayoría sean producidos por ellos mismos, invertir en los militares, construir el muro divisorio con México, invertir en educación, acabar con ISIS, mejorar los aeropuertos, hospitales y carreteras son algunas de las principales promesas de campaña que hizo como candidato. Muchas veces es necesario un adalid que muestre el camino. Esto sumado al hastío que le tiene a la clase política tradicional norteamericana, logró que una persona ajena a la política tradicional , asumiera el liderazgo dentro de un partido y venciera. Su promesa de acabar con los cabilderos y de cambiar las reglas en la política, hizo que parte de que su partido no lo apoyara como se debe hacer con un candidato de su mismo partido, el presidente de la cámara Paul Ryan llegó a decir que lo apoyaba pero no haría campaña por él. Esta actitud habla bien de Trump.

En los últimos tiempos el pueblo americano ha tenido que resignarse a la situación económica. La autoestima de los americanos está baja, la clase media se está empobreciendo cada vez más. “Según las cifras de Pew, actualmente en Estados Unidos sólo el 49.9 por ciento de la población (120.8 millones de personas) se considera de clase media, mientras que el otro 50.1 por ciento (121.3 millones de personas) está compuesto por pobres y ricos.” Hace 45 años, la clase baja constituía el 14 por ciento y quienes más dinero tenían llegaban a un 4 por ciento.

A la ceremonia de posesión del presidente Trump dejaron de asistir cerca de 70 representantes a la cámara del partido demócrata, son pocos en número comparado con las miles de personas que fueron a apoyarlo, pero representan una gran cantidad de ciudadanos que no se sienten representados por este gobierno. Un país que siempre estuvo unido con el resultado de las elecciones está ahora dividido. Unir de nuevo el país es la gran tarea de Trump, pues de poco sirve mejorar la infraestructura, cuando por dentro el país no camina en la misma dirección. Para lograrlo tiene que tener en cuenta a quienes perdieron, tiene que escucharlos y gobernar para todos, no solamente para quienes votaron por él. Obtuvo 278 votos electorales y Hillary 218. En los votos directos ella obtuvo más, pero son los votos electorales los que cuentan para la elección final del presidente. Si hubiera ganado 90% contra 10% sería otra la historia, pero no fue así y si en verdad respeta la democracia, tiene la obligación de gobernar para todos.

La labor más importante que tiene Trump no es producir riqueza, es unir al país. Lograr que un pueblo que ha sido hermanado por muchos años consiga unirse de nuevo. Al entrar en vigor las reformas económicas del presidente de producir resultados positivos tales como la generación de empleo y la reducción de la pobreza, el país empezaría a ver nuevos horizontes que podrían resultar en una reducción de los factores que actualmente lo dividen. Con las mayorías en el congreso puede lograr lo que prometió, más no todo lo que se requiere para poder progresar. El Estado de la Unión, es como se llama el discurso que pronuncia ante el congreso cada año el presidente de los Estados Unidos.