Dos cartas de los lectores

El baile de Farc-ONU

En muchos años de lector y suscriptor nunca había leído un editorial de El Espectador tan fuera de lugar como ese del 4 de enero de 2017: “Un baile irresponsable”. Siempre ha sido crítica y reflexiva la política editorial del diario. Haber hecho eco de un escándalo que sólo existe en la mente de los que aprovechan cualquier “papaya” para poner palos en la rueda de la paz, es un error.

No puede ser más sincera, hasta hoy, la decisión de las Farc de dejar las armas para participar de las reglas de juego legales de la democracia. Esos excombatientes son tan colombianos como los que más, y en cuanto tal se comportan; en nuestra idiosincrasia está hacer de estos días una fiesta, ¿por qué esos compatriotas no podían comportarse como el resto de los colombianos? Y si los verificadores participaron del baile fue porque han visto la buena voluntad y la sinceridad de los farianos. Ese baile no pasó de ser un testimonio más de reconciliación, sólo la gente más amargada lo ve de otra manera.

Donaldo Mendoza.

Pie izquierdo

Si nos atenemos a los hechos que han sucedido esta primera semana del año como cabañuelas para lo que será el resto del año, creo que empezamos con el pie izquierdo (con el perdón de los zurdos). En efecto, se publica en las redes sociales un video de unos funcionarios de la ONU bailando con guerrilleras en la noche de año nuevo. Y ahí fue Troya, escándalo, abuso de confianza, la ONU entregada a la guerrilla etc. total, los funcionarios fueron desvinculados. Se puso en peligro el proceso de paz y la embajadora protestó ante el nuevo secretario general. Después sale el fiscal a acusar a los abogados de la defensa de Interbolsa por las dilaciones en el proceso. Es la segunda vez que el fiscal aparece públicamente en solo tres días. Razón le asiste a Ricardo Calvete cuando dice que estamos próximos a vivir la dictadura de la Fiscalía en donde esta entidad se toma todo el tiempo que necesita para preparar las imputaciones, pruebas, etc., y no permite que la defensa haga los descubrimientos en un tiempo oportuno porque los acusa de dilación injustificada. Se le olvida al fiscal que existe un código de procedimiento penal que hay que respetar así no le guste pues es lo que tenemos. Mientras tanto, el aumento miserable del 7 % en el salario mínimo ya es historia, el IVA del 19 % ya es historia y todos felices en el país mas feliz del mundo. Veremos qué nos deparan estos dos últimos días de la primera semana de enero.

Roberto Moreno Z.

