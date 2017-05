El Acuerdo en trizas

En una ocasión le oí decir a Álvaro Gómez Hurtado que Colombia “es un país conservador que tiene la mala costumbre de votar por los liberales”. Esa frase, cierta o no (ojalá que no), cobra importancia ahora, cuando para el próximo año debemos escoger nuestro próximo gobernante en circunstancias muy diferentes de épocas pasadas. Se pondrá nuevamente en discusión el Acuerdo de Paz, luego de más de 50 años de guerra, no por medio de un nuevo plebiscito, sino en la eventualidad de escoger a quienes, autoproclamándose de derecha, anuncian que lo harán trizas de llegar al Gobierno.

Por los años 30 se produjo en Colombia el triunfo liberal de Enrique Olaya Herrera luego de sucesivos y continuos gobiernos conservadores. Colombia fue una de las pocas naciones latinoamericanas que no sufrieron un cambio revolucionario de gobierno durante esos años de depresión mundial. En la República Dominicana se instaló Rafael Leonidas Trujillo, quien luego se volvió dictador; en Argentina fue derrotado Hipólito Yrigoyen y lo reemplazó un régimen militar; en el Brasil, Getulio Vargas se hizo presidente por un golpe de Estado; en el Perú, un militar, Sánchez Cerro, se levantó en armas contra el gobierno de Leguía; en Chile, Marmaduke Grove, otro coronel, instauró una efímera república socialista; en El Salvador, el general Maximiliano Hernández tumbó al presidente Arturo Araújo y comenzó su dictadura de 13 años, y en Guatemala, Jorge Ubico inició la suya, que se prolongaría hasta 1944.

En nuestro país, en cambio, Olaya Herrera inició lo que llamó un gobierno de concentración nacional, que no gustó al jefe liberal, Alfonso López Pumarejo, quien deseaba un gobierno de partido, como él mismo lo instauró años después.

¿Qué nos depara el futuro? ¿Hacer trizas el Acuerdo de Paz cuando los hechos han demostrado que las Farc se desmovilizaron? ¿Regresar a la guerra? Afortunadamente el uribismo dejó de ser puro, ya no es de centro y mucho menos democrático.