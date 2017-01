Manuel Drezner 23 Ene 2017 - 1:51 pm El arte gratuito

Alguna vez el lamentado artista Eduardo Ramírez Villamizar me comentaba el misterio de quienes consideraban que lo que hacen los artistas no tenía valor económico y con frecuencia le pedían que obsequiara alguna de sus obras para algún evento caritativo. “Quien me pedía esa obra era una señora cuyo marido tenía grandes fincas ganaderas —decía Ramírez Villamizar—, pero nunca le pedían a ese señor que regalara un novillo para el mismo evento”. La mala costumbre de considerar que los artistas deben hacer la filantropía que no les piden a otros capitalistas está extendida, ya que, por razones esotéricas, queda un rezago de aquella vieja tradición que decía que para que un artista fuera bueno debía morirse de hambre. Una buena señora agregó insulto a la injuria al decirle a un artista recalcitrante que al fin y al cabo todo lo que estaba donando era un lienzo y un poco de pintura que no costaban mayor cosa. A los artistas, obviamente, eso no les gusta ni cinco y la alternativa que les queda es quedar como unos groseros negándose a donar sus obras sin ninguna retribución o dar la obra mientras que en su interior se mueren de la rabia.

Por: Manuel Drezner