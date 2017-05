El dilema del Once Caldas

“No podemos resolver problemas de la misma manera que cuando los creamos”: Albert Einstein.

El blanco blanco, el equipo del alma, fundado en 1947. Cuatro veces campeón del fútbol colombiano, campeón de la Copa Libertadores en 2004 y subcampeón Intercontinental de Clubes, pasa por un mal momento integral, administrativo, financiero, futbolístico y con remotas esperanzas de clasificar a los cuadrangulares finales. Además, la gran afición está deseosa de volver a ver a su querido equipo en los primeros lugares de la liga colombiana y en los torneos internacionales, donde ya es reconocido.

Para resolver el problema del cuadro blanco hay que tener en cuenta estos pasos:

1.Identificar el problema.

2.Describir el problema.

3.Analizar la causa.

4.Soluciones opcionales.

5.Toma de decisiones.

6.Plan de acción.

A esto se le suma que el mal momento del equipo tiene dos factores básicos:

1. Administrativo: Los actuales dirigentes llegaron en un momento difícil en la institución, tanto en lo financiero, administrativo, como en lo deportivo. Aportaron e hicieron lo que consideraban que tenían que hacer. Pero con el tiempo se fueron desgastando en dichos aspectos, los resultados no se dieron de acuerdo con lo presupuestado, los jugadores contratados no rindieron, no llegaron futbolistas para la categoría del equipo y se agudizó la situación. Además de la falta de recursos económicos y malos resultados. Se ha ofrecido la venta del equipo, pero deben ser flexibles con la propuesta para que las personas interesadas en Manizales, que seguro las hay, puedan acceder a negociar y, así, todos puedan pensar en sacar adelante al club del caos por el cual atraviesa.

2. Lo deportivo: El rendimiento futbolístico fue muy irregular, tanto en su juego como en los marcadores. El técnico no logró plasmar su modelo de juego, de pronto los futbolistas no eran los adecuados, ya que a muchos les faltó mayor compromiso para con la institución. Los resultados positivos fueron muy escasos, aunque matemáticamente hay opción de clasificar a los cuadrangulares finales.

Lo mejor que le puede pasar a la institución es que se logre resolver el dilema entre los que quieren vender y que las personas dolientes de la ciudad de Manizales se toquen, aparezcan y puedan salvar al equipo del alma.