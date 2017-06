El maniqueísmo del Centro Democrático

DIANA FAJARDO, LA NUEVA MAGIStrada de la Corte Constitucional, es abogada y politóloga con especialización en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes.

Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desde el 3 de julio de 2013 hasta abril pasado.

Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional entre marzo de 2009 y febrero de 2013. Trabajó también con el Centro de Estudios Sociojurídicos de la Universidad de los Andes, asesora externa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, asesora externa de la Secretaría Jurídica Área de la Presidencia de la República.

Y si incluyo algunos de sus méritos, lo hago fundamentalmente para desvirtuar las perversas insinuaciones de que las Farc tienen magistrada propia.

Todo esto se generó porque el senador Benedetti sostuvo el miércoles que si ella no era la elegida por el Congreso, las Farc se levantarían de la mesa. Entiendo que el senador lo hizo para llamar la atención sobre lo que él consideraba un peligro: que llegara a la Corte el abogado Álvaro Motta. Creo que se equivocaba porque Motta es ante todo un humanista, pero, ciertamente, la alerta de Benedetti le ayudó a la doctora Fajardo a llegar, aunque le hizo un daño brutal al ponerla a defenderse sobre sus supuestos vínculos con las Farc, que no ha tenido, no tiene y, como ella dijo, jamás tendrá.

Por supuesto, con su mala leche tradicional, algunos de los senadores del Centro Democrático salieron a decir que la nueva magistrada representa a las Farc, entre ellas la no siempre equilibrada mentalmente María del Rosario Guerra. Pero, bueno, de ella uno esperaría esa y otras sandeces, pero que lo diga el doctor Jaime Castro es ya absolutamente delirante. “A sabiendas y a conciencia, mayorías del Senado eligieron magistrada Corte Constitucional para complacer Farc”, trinó el exministro Castro.

Que algunos del Centro Democrático que sólo ven como bueno lo que les conviene y critican lo que no (maniqueos) digan eso, vaya y venga, pero que la gente medianamente sensata caiga en eso es loco.

No conozco a la nueva magistrada, pero tengo las mejores referencias de ella, como las tengo del doctor Álvaro Motta.

Así pues sería irresponsable caer en el juego de los perversos derechistas del Centro Democrático, que por todos los medios quieren volver trizas los acuerdos de paz firmados con las Farc. Y eso, claro está, no es raro, porque ninguno de ellos ha mandado a sus hijos a la guerra.

En buena hora llega la doctora Fajardo a la Corte Constitucional, pues con ella hay por primera vez tres mujeres en esa corporación, pero, además, con ella quedan cinco magistrados de estirpe liberal, los que, seguramente, apoyarán la paz, pero también seguirán garantizando los derechos de las minorías que se han ido otorgando a través de sentencias por muchos años.

Notícula. De manera que ahora toca pedirle permiso al paranoico de Petro para invitar a alguien a tomar ajiaco. Cada vez más obsesivo.