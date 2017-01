Saul Franco 24 Ene 2017 - 11:31 pm El otro exterminio que ya empezó

No debemos cerrar los ojos ante la contundencia de los hechos. La proliferación de amenazas y el aumento de asesinatos de líderes sociales y populares no son un hecho insignificante. Es la nueva versión de una película de terror que ya vivimos y que no merecemos volver a padecer.

Por: Saul Franco