El poder de la solución

No son sólo los comentarios de los participantes en este mega evento sino quienes recibimos la información gracias a las tecnología de información. Es que ya casi que no es necesario estar presente en este evento sino que se puede seguir casi que en tiempo real. Lo bueno de todo esto es que las inferencia, que en mi caso particular, alcanzo son más de una incertidumbre en el cómo o cuál es el mejor camino para la economía mundial y por supuesto la estabilidad social global.

Es cierto que la situación en la unión europea no es la más halagüeña, por un lado porque ya venía golpeada desde la crisis económica mundial de 2008 y ahora por el BREXIT. Sobre el qué camino va a seguir este importante bloque es una de las principales incertidumbres, a las que el año pasado la mayoría la llamaban de transición. Lo realmente importante es observar en el corto plazo las decisiones en materia de intercambio comercial y qué tanto efecto colateral va a tener en la economía mundial.

Mientras tanto el mundo se enfrenta a la incertidumbre, en este caso más cercana a la realidad colombiana, es decir el efecto Trump. La política proteccionista y de recuperación de sus raíces ha puesto a temblar al mundo. Sobre qué tanto se pueda lograr este sentimiento expansionista y protector no creo que sea incertidumbre, pues los jugadores internacionales seguirán con lo suyo y la maniobrabilidad americana poco o nada podrá hacer.

Lo que sí deja con muchas incertidumbres es la realidad con Latinoamérica en especial lo que pueda suceder con México. La lucha frontal en contra de la productividad mexicana y cómo ésta pueda afectar los intereses gringos es a lo que nos veremos enfrentados en los próximos meses o años de mandato de Trump.

Así las cosas, los próximos meses estarán cargados de volatilidades en los fundamentales producto de cómo el mercado asimile el discurso del nuevo mandatario de los americanos.

Y si por allá llueve por acá no escampa. En el caso colombiano todas estas movidas generan impactos colaterales. Los primeros de ellos tendrán que ver con los cambios de la oferta y demanda de commodities y derivado de ello el cambio en los precios internacionales. Dicho sea de paso este no es un caso sólo de Colombia sino de todos sus vecinos latinoamericanos. No sólo es lo que pase con los Estados Unidos sino con la unión europea. Las volatilidades propias de esta incertidumbre mundial, sin duda nos pasará una cuenta de cobro muy difícil de pagar.

Una de estas cuentas de cobro será la volatilidad de la tasa de cambio. Con la certeza de que la devaluación o revaluación del peso colombiano frente al dólar está correlacionada con el precio internacional del petróleo, las dudas en esta materia pasarán por las medidas de la OPEP en materia de regulación de producción. No obstante, éste factor no sólo será el que rija los destinos de nuestra moneda. Las probables seguidillas de incrementos de tasas de interés en EE.UU., marcarán un año de muchos desafíos para la política monetaria colombiana, es que en realidad lo que hace es exacerbar el impuesto más caro del ciudadano de a pie: la inflación.

Con un panorama de incertidumbres, lo realmente importante es no quedarse en ese estado. Buscar soluciones y que éstas no sean paliativas, debe ser un imperativo de los líderes mundiales. Pero no sólo está en cabeza de esos líderes mundiales, está en cabeza de cada ciudadano de a pie ponerle el “pecho” a la situación. Si bien hay que tener la situación global en la cabeza, hay que sacar el mejor provecho de la situación actual y consecuentemente encontrar oportunidades, las que normalmente son de largo plazo. Y si estos es así, porque no empezar de una vez y dejar de posponerla o esperar a que alguien se le ocurra algo.