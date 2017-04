El silencio cómplice de Uribe

Luego de que se conoció la amenaza al presidente Juan Manuel Santos que le hizo a través de las redes sociales el señor Josué Martínez Loaiza y se revelara que el sujeto es militante del Centro Democrático, esperé una contundente declaración del senador Álvaro Uribe Vélez rechazando el acto.

Era lo menos que podía hacer, sin embargo hasta el sol de hoy no he sabido de alguna noticia que dé cuenta no solo del rechazo a las amenazas contra la vida del primer mandatario, sino además la expulsión de Martínez Loaiza del partido político.

Un político como Uribe, que no para de fustigar al presidente Juan Manuel Santos por hacer trato con personas a las que suele llamar “narcoterroristas”, es decir las Farc, no puede darse el lujo de tener dentro de la militancia de su partido a alguien que a través de las redes sociales asegura que “podemos poner en crisis a este gobierno actual y, por qué no, poner unos cinco francotiradores en las principales ciudades de Colombia y empezar una temporada de caza, ya sabemos a todos los políticos que nos han vendido, ya sabemos cómo viven, cómo son sus itinerarios, los tenemos marcados, a todos y a cada uno de ellos”

Cuando se rechaza a alguien por sembrar el terror, así sea con fines políticos, también se lo debe hacer con todo aquel que proceda de manera similar, así sea militante de la misma causa. Aquí no se puede guardar silencio y hacer de cuenta que el asunto es de poca importancia y que no vale la pena prestarle atención.

Ante este silencio cómplice de Álvaro Uribe, le queda a uno la duda de si en el Centro Democrático existen más personas con este tipo de actuaciones. Lo peor aún, uno se pregunta si el Josué Martínez hablaba en serio o era solo por tomar del pelo y buscaba sus 15 minutos de fama.

Estoy totalmente convencido de que si la amenaza la hubiese preferido un militante de algún partido o movimiento de izquierda sobre Álvaro Uribe, el expresidente y senador no pararía de tildarlo de aliado del terrorismo y culparía a Juan Manuel Santos del hecho, pediría mayor seguridad personal y diría que Colombia se encuentra ante una amenaza a gran escala y solicitaría el acompañamiento internacional.

Si en verdad el Centro Democrático está lejos de tener entre su militancia a personas de dudosa procedencia y actuación, el expresidente Uribe y su bancada están en mora de rechazar las palabras del señor Josué Martínez Loaiza y expulsarlo de su partido. Es lo mínimo que se espera en un grupo de políticos que aseguran ser rectos en su proceder y sin ninguna tacha.

PD: Si estoy equivocado y el Centro Democrático realizó la debida expulsión de este señor del partido político e hizo una declaración pública rechazando tal acto, los invito a que lo den a conocer nuevamente.

