Quiero repetir y comprender e interiorizar una frase de Nietzsche que me encontré el otro día, “¡La vida no me ha desengañado! Por el contrario, de año en año la encuentro más verdadera, apetecible y misteriosa; la encuentro así desde aquel día en que vino sobre mí el gran liberador, a saber, el pensamiento de que la vida podría ser un experimento del que conoce, y no un deber ni un destino ni un engaño”.

Quiero descubrir, degustar las piedras y las flores salvajes del camino y elegir lo salvaje y lo duro sobre lo blando y lo fácil. Quiero lo salvaje y lo duro y agregar la palabra amor al final de unas palabras de Emil Ciorán, “Todo pensamiento nos debería llevar a la ruina de una sonrisa”.

Quiero ver lo bello que hay en las ruinas y en lo difícil, en las derrotas y, sobre todo, en el fracaso, porque ahí hay autenticidad e incertidumbre. Quiero incertidumbres, ese infinito mundo que está por fuera de los códigos y las listas de lo que hay que hacer, leer, comprar, pensar, y quiero huir de las certezas, porque las certezas petrifican y nos llevan al eterno retorno de lo mismo.

Quiero ver lo bello de todas las cosas que quedaron excluidas de las definiciones, acercarme a las razones de quienes pretendieron definirlo todo, y apreciar lo que quede del amor cuando le quitemos la palabra amor. Hoy quiero reivindicar lo distinto, descubrir lo que es diferente dentro de lo aparentemente igual, tomar y no pedir, y salirme del desfile de los autómatas.