Para empezar bien

Por eso, hoy quiero recomendar la divertida y provechosa lectura de Tools of Titans, el nuevo libro de Tim Ferris, un empedernido emprendedor y escritor norteamericano cuyos textos alcanzan varios años de permanencia en el listado de bestsellers del New York Times. En Amazon está calificado como el segundo autor más vendido en temas de negocios, el cuarto en autoayuda y el trigesimosexto en general. Sus podcasts han sido descargados más de 100 millones de veces y los invitados a sus shows son célebres personajes que dejan innumerables y valiosos consejos sobre lo que consideran ha sido indispensable en el camino para conquistar el éxito.

Publicado el 6 de diciembre y con una calificación entre compradores de 4,7 sobre 5, Tools of Titans llegó a mis manos por cuenta de una breve reseña que Richard Branson, el magnate británico, hiciera en Twitter hace algunos días. Y tal vez por curioso, pero más bien por morboso, decidí aproximarme a los gustos literarios del billonario emprendedor. En síntesis, Tools of Titans es un desordenado pero pertinente resumen de las entrevistas realizadas a más de 200 exitosos personajes de las más diversas disciplinas: medallistas olímpicos, caricaturistas, actores, DJ, youtubers, nutricionistas, inversionistas, surfistas, políticos y billonarios, por sólo mencionar algunos casos. El libro va directo al grano y puntualiza los hábitos y rutinas, los consejos y experiencias vitales que cada entrevistado considera más valiosos.

Como es natural, cada lector tiene la posibilidad de creer o de reír con las recetas sugeridas y también puede tropezar con las respuestas a los retos personales o profesionales que no hallaba la manera de abordar. En este libro se cuentan historias de personas fascinantes, que comparten varias de sus más íntimas convicciones. En Tools of Titans usted podrá encontrar consejos para dormir mejor, maneras para dimensionar el éxito, mecanismos para poner a trabajar productivamente el subconsciente y hábitos para mejorar la concentración, ser más saludable, abrir espacio mental y orientar la actividad hacia el logro de sus objetivos.

Yo no hago propiamente parte de quienes frecuentan los anaqueles de las librerías donde reposan por montones los libros de motivación o de autoayuda. Sin embargo, luego de leer este libro, cada día estoy tomando una combinación de té verde, con té Pu Erh, aceite de coco y jengibre, que busca mejorar las conexiones neuronales y prevenir el alzhéimer. También bajé una aplicación que me tiene hace una semana meditando durante diez minutos cada día y cada mañana he decidido seguir el consejo de pensar en tres personas y, en silencio, desear que sean felices.

No sé si todo esto o algo de esto funciona, o simplemente soy víctima de su efecto placebo. Me da lo mismo. Pero me siento mejor y ello es una buena noticia para iniciar el 2017. Feliz año.

