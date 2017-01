Estados Unidos y Colombia: una relación especial

Colombia, por el esfuerzo y los avances logrados en la última década, ya no es solo receptor de asistencia estadounidense; ahora es un aliado estratégico que está en capacidad de exportar conocimiento y capacidades en diferentes renglones, como efectivamente lo venimos haciendo en Centroamérica y el Caribe, e incluso en otros continentes. Nos hemos movido de una agenda centrada en seguridad, hacia una agenda diversificada en donde otros temas como desarrollo, educación, ciencia y tecnología, energía, y cultura y deporte son relevantes.

Cuando tuve la oportunidad de servir al país como Ministro de Defensa trabajamos intensamente con el general John Kelly (ex comandante del Comando Sur y hoy nominado para ser el Secretario de Seguridad Interna del presidente Trump); él al referirse a la importancia de la relación entre Colombia y Estados Unidos en sus intervenciones en el congreso norteamericano, la definió como una ”relación especial”, y se mostró convencido que nuestro país es de la mayor importancia para Estados Unidos en el hemisferio.

Muchos otros altos funcionarios del nuevo gobierno estadounidense a quienes les hemos expuesto la transformación colombiana son clave para seguir fomentando los nexos institucionales, políticos, y económicos en el nuevo escenario sin conflicto armado con las Farc y para mantener el apoyo que contribuya a la estabilidad que Colombia necesita. La relación con Colombia es vista por muchos expertos como un modelo a seguir con otros países.

Desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en estos 17 meses hemos orientado nuestro trabajo para que esa relación se siga fortaleciendo y de esa manera, los resultados continúen rindiendo beneficios a los ciudadanos. Además de las tareas propias de la Embajada en Washington, como por ejemplo impulsar el acceso de colombianos que visitan con regularidad a Estados Unidos a través del Global Entry, también, en este lapso se intensificaron las visitas a otras ciudades, centros de pensamiento y educativos, empresarios, congresistas y líderes estadounidenses, para dar a conocer a fondo la realidad colombiana y facilitar así las relaciones en todos los órdenes.

Hemos venido trabajando en la transición del Plan Colombia a Paz Colombia. Este primero tenía como objetivos, derrotar el terrorismo y combatir el narcotráfico, debilitar el crimen organizado, fortalecer las instituciones y construir el camino hacia la paz. El Plan Colombia es reconocido por diversos sectores como un caso de éxito. Ahora nos enfocamos con el gobierno y con el congreso de Estados Unidos, en el nuevo programa: Paz Colombia. Los objetivos comienzan por llevar desarrollo y alternativas a las zonas marginales de posconflicto, fortalecer las instituciones, garantizar las capacidades de lucha contra el crimen organizado en Colombia y el apoyo a otros países del hemisferio, y contribuir a la desmovilización definitiva de los grupos armados, generar oportunidades económicas y sociales, como también cumplir de manera efectiva con el desminado humanitario. Lograr que se consoliden los avances de Colombia en los próximos años tiene consecuencias positivas para la geopolítica hemisférica.

En el avance de la relación bilateral se puso en marcha el Consejo Asesor Permanente de presidentes de empresas Colombia-Estados Unidos, que busca unir iniciativas de los sectores público y privado de ambos países para fomentar el desarrollo económico y social a partir de la generación de empleo, la promoción de políticas que contribuyan a la inversión, y al incremento del turismo en Colombia. El acuerdo firmado entre la Asociación Nacional de Industriales –ANDI- y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos permite que las recomendaciones de los presidentes de las empresas más importantes de los dos países ayuden a fortalecer la competitividad y el crecimiento económico.

Por otra parte, es de la mayor importancia para la relación de los próximos años entre las dos naciones la creación del US-Colombia Task Force, iniciativa organizada con el Atlantic Council (uno de los centros de pensamiento más influyentes en Washington), liderada por congresistas demócratas y republicanos, encabezados por los senadores Roy Blunt y Ben Cardin, y con la participación de congresistas y exfuncionarios de diferentes administraciones.

El Task Force o Grupo de Trabajo se creó con el fin de mantener y vigorizar una red de apoyo constante multi-sectorial para el fortalecimiento de la relación bilateral. Mecanismos como este funcionan entre Estados Unidos y otros países con el fin de impulsar los intereses de ambas partes. Se espera que en el primer semestre se entregue al nuevo gobierno un paquete de recomendaciones para fortalecer la relación entre los dos países para la próxima década en todos los temas de interés de la agenda común.

Tuvimos un trabajo importante con el gobierno del Presidente Barack Obama; fueron muchos los logros, los aciertos y es de agradecer el apoyo que ha recibido Colombia. Nuestro país ha tenido un trabajo bipartidista y en eso se ha caracterizado y fundamentado la relación entre los dos países. Hoy debemos estar en Colombia preparados y listos para trabajar con el gobierno del Presidente Donald Trump. Para ello se han desarrollado una serie de reuniones con representantes del mismo, a quienes se les han expuesto los importantes resultados en seguridad, defensa y temas sociales y económicos, entre otros, que ha obtenido nuestro país gracias al apoyo de EE. UU., y las ventajas de la relación bilateral, para seguir estrechando los vínculos estratégicos y fortalecer la cooperación con recursos para el futuro de Colombia

No dudo que vengan nuevos retos y que las prioridades puedan cambiar o acentuarse. Sin duda, habrá un mayor enfoque en temas como narcotráfico y seguridad. Pero como siempre, debemos encontrar de manera pragmática, y buscando los más altos intereses de conveniencia para Colombia, la mejor forma de hacer un trabajo conjunto que beneficie a nuestras dos naciones.

Si seguimos trabajando de manera efectiva, podemos ser optimistas para que se sigan dando resultados positivos en la relación entre los dos países y en el fortalecimiento de la misma. En mi caso, debo decir que no hay mayor honor que trabajar por nuestra patria, y que en esta ocasión desde la Embajada de Colombia en EEUU, nuestro equipo ha hecho las gestiones cabalmente por un país que tiene hoy las mejores cartas de presentación: una nación que es referente mundial en muchos aspectos, aliada estratégica clave en el concierto internacional y que mantiene con este país norteamericano una relación especial.

*Embajador de Colombia en Estados Unidos